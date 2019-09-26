Пятикратный чемпион Формулы I признался, что не может справиться со своим весом

Пятикратный чемпион мира в гонках Formula I и лидер нынешнего чемпионата британец Льюис Хэмилтон в своем Instagram пожаловался на постоянные проблемы с весом. Спортсмена беспокоит, что, несмотря на все попытки оставаться в форме, его вес каждую неделю заметно колеблется.

Публикация в соцсети сопровождается типичным «селфи в ванной», которое вместе с историей перепечатала 26 сентября британская Daily Mail. Таблоид отдельно посмаковал жалобу Хэмилтона на то, что он «никогда не был на 100% доволен своим видом». При этом гонщик признался, что у него нет личного тренера, и спортивную форму он поддерживает самостоятельно.

На самом деле, пост в Instagram о другом. Один из самых успешных спортсменов нашего времени, первый и единственный цветной пилот и чемпион Formula I, один из трех гонщиков, становившихся чемпионами пять раз, откровенно говорит о своем несовершенстве. Но, в отличие от многих, он не только считает, что каждый человек в состоянии сам изменить себя, но и делает это. Заявляя о решимости бороться с недостатками, спортсмен говорит: «Я упрямый». Упрямство позволяет Хэмилтону уверенно идти к своему шестом титулу, оторвавшись на данный момент в чемпионате от преследователей на 65 очков.