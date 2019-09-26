Полмиллиона не предел. Правительство ограничит цены на гостиницы в Петербурге во время чемпионата Европы по футболу

Правительство РФ намерено ограничить цены на отели в Петербурге во время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA летом 2020 года. Соответствующий проект размещен на портале проектов правовых информационных актов 26 сентября.

Как следует из документа, место в хостеле не должно стоить дороже 1 тысячи рублей в сутки. Максимально допустимая цена для самого дорогого номера в пятизвездочном отеле — 525 тыс. рублей. Стандартные номера в трехзвездочных гостиницах не должны стоить дороже 15 тысяч рублей в сутки.

Аналогичные ограничения максимальных цен на проживание действовали во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Ограничения вводятся, чтобы избежать спекуляций.