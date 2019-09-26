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26.09.2019 22:24
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Суд арестовал фигурантов дела о сети фейковых клиник в Петербурге. «Главный доктор» ещё ждёт

Октябрьский районный суд продлил на 72 часа задержание гражданина Израиля Михаила  Фраймана. Следствие считает его идеологом создания фейковых клиник в Петербурге, специализирующихся на выжимании денег из пенсионеров.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга 26 сентября, на заседании следствие ходатайствовало об аресте, а защита настаивала на домашней изоляции. Адвокаты не смогли предоставить необходимый набор документов, из-за чего суд отложил принятие решения.

Сегодня также арестованы коллеги Фраймана по бизнесу Павел Сердюков и Александра Шукайлова. В несвободе они пробудут до 24 ноября.

В отношении ещё восьмерых фигурантов дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает Следственный комитет Петербурга.

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По версии следствия, группа выдавала себя за медиков и для оказания соответствующих услуг зарегистрировала несколько компаний, в том числе центр «АнгелМед» (ООО «Ангелмед-Лесная»), центр «Роял Клиник» (ООО «Центр Косметики»), центр «Верба» (ООО «Верба») и центр «Ювента» (ООО «Гермес»). Клиники принимали, в основном, пожилых пациентов, которым врачи сообщали о тяжёлых заболеваниях и настаивали на дорогостоящем лечении. Если суммы не находилось, горожанам предлагали воспользоваться кредитом в банке. Процесс получения денег ускоряли угрозой летального исхода.

Схему обслуживания пациентов квалифицировали как мошенничество, а действия её участников сочли организацией преступного сообщества. Сейчас в деле 12 эпизодов, ущерб пациентам оценивается в 1,5 млн рублей.

Из-за мошенников страдала и репутация честных клиник. Пациенты специалистов «АнгелМеда» у станции метро «Лесная» при жалобах путали учреждение с аналогичным названием у «Звенигородской». Как рассказал «Фонтанке» заместитель главного врача второй  клиники Денис Ильясов, с самозванцами «АнгелМед» у «Звенигородской» боролся три года, обращался в различные ведомства и размещал на своём сайте информацию о мошенничестве. Ильясову по этому вопросу приходили угрозы.

Наши коллеги 47news выяснили, что история началась в Петербурге ровно 20 лет с продаж пылесосов, якобы сделанных в США по технологии NASA.


© Фонтанка.Ру

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