Под Петербургом откопали «летающий танк». Его пилот погиб в Великую Отечественную

Штурмовик ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны нашли курсанты академии Государственной противопожарной службы МЧС под Петербургом. Раскопки проходили в рамках межрегиональной осенней Вахты Памяти, сообщает чрезвычайное ведомство 26 сентября.

Самолет обнаружили вблизи города Мга Ленинградкой области. «Несмотря на то, что работы проходили в нелегких условиях поиска в лесисто-болотистой местности, участники операции обнаружили не только детали фюзеляжа, фрагменты крыльев, части двигателя, кабины, но и реактивные снаряды — РС-82 и элементы пушечного вооружения в отличном состоянии», — отметили в МЧС.

Также найдены останки пилота, удалось установить и его личность. Сержант Николай Гулякин 1921 года рождения служил в 211-м штурмовом авиаполку. Погиб 31 августа 1942 года. Родственникам лётчика в ближайшее время передадут его личные вещи.

За время Второй мировой войны всего было выпущено более 36 тысяч самолетов Ил-2. Вражеские захватчики называли эту машину «Черная смерть», «Летающий танк».