«Мы проверили абсолютно все приметы». Глава Гидрометцентра рассказал, каким погодным приметам можно доверять

Метеорологи считают, что только двум народным приметам о погоде можно доверять. Об этом заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет 26 сентября ТАСС.

«Мы проверили абсолютно все приметы, которые якобы работают <…> Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования. Первое – красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое – дожди и непогода. Это действительно так», – сказал Вильфанд.

По его словам, вторая примета, которой можно верить, – о низко летающих птицах, которые предсказывают дождь.

«Это так, и объяснение простое – у мошкары намокают крылышки, когда влажность воздуха очень велика, а это перед дождем и бывает, потому ласточки вынуждены снижаться, чтобы питаться», – пояснил Вильфанд.

Все остальные приметы не работают, подчеркнул метеоролог. Напомним, согласно прогнозам синоптиков, Петербург ожидают похолодание и дожди.