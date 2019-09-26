New York Times, ты не права. Бывший мент Степанов из Петербурга не мог стрелять в чеченца в Берлине — у него железное алиби

Уроженец Новгородской области Владимир Степанов, чье имя в качестве возможного киллера было названо первой газетой Соединенных Штатов, не покидал Российскую Федерацию. Свидетельствовать на стороне защиты могут сотрудники нижегородской исправительной колонии.

О том, что россиянин Вадим Соколов, задержанный полицией Германии по подозрению в убийстве чеченца Хангошвили, в действительности носит фамилию Степанов и в прошлом служил в петербургской милиции, The New York Times сообщила 26 сентября.

«Фонтанка» публикует фотографию истинного Степанова Владимира Алексеевича и утверждает, что последние пятнадцать лет экс-милиционер контактирует лишь с одной системой — пенитенциарной.

За убийство и бандитизм его арестовали в 2004 году, а в 2006-м приговорили к 24 годам лишения свободы. Для условно-досрочного освобождения Степанов не отсидел положенных двух третей срока, побегов в колонии №11 в городе Бор не зафиксировано. «Фонтанка» проверила — Владимир Алексеевич все еще находится в периметре.

Точности читайте в материале «Трудно на зоне бывшему менту из Петербурга убивать чеченца в Берлине».