Полицейский на «Тесле» не смог догнать преступника. Села батарейка

Полицейский Джесси Хартман из Фремонта, штат Калифорния, США, не смог догнать преступника из-за забывчивости коллеги. У автомобиля Tesla, на котором ехал Хартман, разрядилась батарея.

Как пишет 26 сентября Autoevolution, батарея разрядилась во время преследования преступника, и автомобиль Хартмана снизил скорость до 10 км/ч. Офицеру пришлось запросить помощь коллег, но и они не смогли догнать злоумышленника. Машину преступника нашли пустой и разбитой, ему самому удалось скрыться. Что касается «Теслы», как выяснилось позже, батарея была не полностью заряжена после прошлой смены, что, по словам полицейских, случается довольно часто и не только с электрическими машинами.

Tesla Model S 2014 года выпуска была приобретена полицией в 2018 году за 61 тысячу долларов в рамках пилотной программы по уменьшению вредных выбросов и экономии топлива. Инцидент не повлияет на реализацию программы и не изменит общего положительного отношения полицейских к электромобилям Tesla, отметил представитель силовиков.

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Столь трепетное отношение фремонтских полицейских к электромобилям Tesla объясняется, в том числе, тем, что именно в этом городе находится основной завод компании. За поддержанную Model S было заплачено на 20 тысяч долларов больше, чем стоит новый полностью укомплектованный Ford Explorer, без учета переоборудования гражданского автомобиля в служебный. В полиции надеются, что эти деньги быстро окупятся за счет низких расходов на техобслуживание и отсутствия расходов на топливо.