Экс-полицейский зарезал бывшую жену, находясь под домашним арестом по делу о поножовщине

Экс-сотрудник полиции из Владикавказа Вадим Техов зарезал бывшую жену, когда находился под домашним арестом. Об этом 26 сентября пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова, представляющего интересы потерпевших по другому делу в отношении Техова.

Вадим Техов 18 сентября пришел на работу к своей бывшей жене Регине Гагиевой и нанес ей 10 ударов ножом из ревности. С места преступления он скрылся, однако позже сам сдался полицейским. В отношении него было возбуждено дело о покушении на убийство. Гагиева умерла в больнице от полученных ранений спустя неделю.

Как сообщает Ахильгов, в момент нападения экс-полицейский находился под домашним арестом по делу о нападении с ножом в 2018 году во Владикавказе.

«Следователь ходатайствовал перед судом об избирании меры пресечения в виде домашнего ареста всем троим. И когда Техову и другим продлевали домашний арест, мы неоднократно заявляли, что обвиняемые нарушают избранную меру пресечения: покидают жилища, их продолжают видеть в ночных заведениях и днем на улице», – сообщил адвокат.

В Следственном комитете сообщили, что проверяют сведения о том, что Техов ранее был причастен к другим преступлениям. При этом стало известно, что еще в 2017 году Техов был оштрафован на 5000 рублей по статье о побоях после жалобы жены. По данным источников издания «Градус Осетии», Техова якобы уволили из МВД после избиения первой жены, кроме того его якобы подозревали в незаконном обороте наркотиков.