«Там просто негде было встать». Владелец Audi Q7 с «семёрками», перекрывший выезд с Рубинштейна, рассказал о помощи матери

Водитель кроссовера Audi Q7 с «красивым» номером объяснил причину парковки на выезде с улицы Рубинштейна. Пренебречь правилами заставило состояние здоровья родственницы. Об этом Антон Павленко сообщил «Фонтанке» 26 сентября.

По словам горожанина, его 62-летняя мать недавно перенесла операцию на шейке бедра. Сын сопровождал пенсионерку к врачу на приём. Самой близкой точкой к нужной двери парадной оказался перекрёсток Невского проспекта и улицы Рубинштейна

«Там просто негде было встать. Я не на самом Невском встал, там одностороннее, и я так припарковался, что люди спокойно проезжали, которые на выезд. Заезжать там никто не может, потому что там кирпич», — отметил он.

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По словам Павленко, машина простояла максимум пять минут. Проводив мать, он вернулся и отправился искать уже легальное парковочное место. А когда приём у доктора закончился, Павленко снова ненадолго остановился на выезде с Рубинштейна.

Горожанин уточнил свой статус и заявил, что не занимается бизнесом, а работает юристом в сфере защиты авторских прав.

В отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти отметили, что по факту нарушения, запечатлённого на снимке, начали административное расследование. «До получения объяснения водителя и иных данных говорить о наказании преждевременно», — отметили в ведомстве, указав, что смягчающие обстоятельства при подобных нарушениях содержатся в статье 4.2 КоАП РФ. В числе прочих пунктов смягчающим обстоятельством считается, если правонарушение совершено в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных трагедий. Кроме того, закон предусматривает послабление для несовершеннолетних, беременных и матерей с малолетними детьми.