Раулю Кастро запретили въезд в США за нарушения прав человека на Кубе и в Венесуэле

Госдепартамент США запретил въезд в страну бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро и членам его семьи. Новые санкции введены из-за «грубого нарушения прав человека» на Кубе и в Венесуэле, говорится в документе, опубликованном 26 сентября на сайте Госдепа.

Американские дипломаты пишут, что Рауль Кастро руководил системой, в которой проводились «произвольные задержания» кубинцев. Сейчас же в стране существуют сотни политических заключенных, подчеркивается в заявлении Госдепа США. Кроме того, кубинские спецслужбы якобы принимали участие в операциях в Венесуэле. Кастро же лично якобы причастен к нарушениям прав человека в этой стране, где поддерживал президента Николаса Мадуро.

Отметим, младший брат лидера кубинской революции Фиделя Кастро Рауль возглавил страну в 2006 году. При нем произошло восстановление дипломатических отношений с США — в 2016 году на Кубу прилетал президент Барак Обама. Однако сближение с Кубой закончилось при Дональде Трампе. Кастро же ушел в отставку, руководителем страны в 2018-м стал вице-председатель Госсовета Мигель Диас-Канель.