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Финляндия
26.09.2019 20:38
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Выходные в Финляндии 28-29 сентября: Ночь моды, ралли и 240-летие Тампере

В этот уик-энд Хельсинки порадует любителей хоккея, Lego и ягод, Тампере в день города предложит бесплатные музеи и экскурсии, а Лахти соберёт фанатов ретро-авто и тюнинга.

Выходные в Финляндии 28-29 сентября: Ночь моды, ралли и 240-летие Тампере

Atacan Ergin, Visit Finland

В выходные в Финляндии ожидается от +10 до +12 градусов Цельсия. В субботу выглянет солнце, однако уже в воскресенье практически по всей стране пройдут дожди.

В Хельсинки в Художественном музее Синебрюхова открылась выставка Renaissance Beauties, посвящённая творчеству Лукаса Кранаха Старшего, немецкого мастера эпохи Возрождения. Посетители смогут увидеть его работы из коллекций европейских музеев.

 

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27 и 28 сентября в финской столице можно попасть на бесплатные концерты классической музыки, в программе произведения Моцарта и Бетховена. В пятницу в Кафедральном соборе Хельсинки концерт начнется в 19:00, в субботу в церкви Каллио – в 18:00.

На Хартвал-арене 28 сентября состоится матч КХЛ, встретятся хоккейные клубы «Йокерит» и «Автомобилист» (Екатеринбург). Билеты стоят от 25 евро.

В Выставочном центре Хельсинки 28-29 сентября пройдет мероприятие для фанатов Lego. Посетители смогут увидеть более ста экспонатов, среди которых работы финских умельцев, ретро-наборы из 1980-х годов и редкие коллекции. Также все желающие смогут поучаствовать в строительстве из Lego, а для малышей будет отдельная зона с более крупными деталями. Также можно будет приобрести наборы конструктора, в том числе и из эксклюзивных серий, а на отдельной ярмарке можно будет найти недостающие детали. Билет обойдется в 14 евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @starfellows

 

В Старом порту Хельсинки 29 сентября пройдет фермерская ярмарка, в центре внимания которой окажутся ягоды и фрукты. Посетители смогут найти не только фермерские продукты, но и готовые блюда из них, приготовленные в поп-ап ресторанчике. А в культурном центре «Кабельный завод» 28-29 сентября устроят тематическую ярмарку для веганов и вегетарианцев. Однако туда вход платный – 10 евро.

В Лаппеенранте 27 сентября устроят традиционную Ночь моды. Многие магазины будут работать до 21 или 23 часов, в торговых центрах подготовят развлекательную программу. В 18 часов в здании мэрии пройдет бесплатный показ мод, однако приходить лучше заранее, поскольку число зрительских мест ограничено.

представительство Лаппеенранты в Петербурге

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Неподалеку от российско-финской границы, в местечке Кламила, 29 сентября можно будет закупиться рыбой. Ярмарку салаки устроят в порту Кламила (Kalasatamantie 153, 49860 Virolahti). С 10 до 15 часов там будут торговать не только свежей салакой, но и другой рыбой и рыбными продуктами, выпечкой, овощами и фруктами.

Лахти 28-29 сентября принимает X-treme Car Show. В четырех выставочных залах экспоцентра любителей техники ждут ретро-авто, хотроды, мотоциклы, примеры современного тюнинга, а также вечеринка Rock'n'Roll Night в музее M?ys?, парад авто и финал конкурса Pin-Up Finland 2019.

Еще одно автомобильное мероприятие пройдет 27-28 сентября в Сало и Турку, где состоится финал чемпионата Финляндии по ралли.

saloturkuralli.fi

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В Тампере в этот уик-энд будут отмечать 240-й день рождения города. В субботу по случаю праздника проведут бесплатную экскурсию по городу на русском языке. Она начнется в 15:00 у церкви на площади Кескустори и продлится полтора часа. 28 сентября на Хямеенкату устроят осеннюю ярмарку с развлекательной программой для всей семьи. Торговля будет идти с 8 до 16 часов. На площади Лауконтори и в субботу, и в воскресенье с 10 до 17 часов будет работать рыбная ярмарка. В воскресенье можно бесплатно попасть на выставки музейного центра Ваприикки, за исключением экспозиции «Тампере – театральный город». Также 29 сентября будет свободный вход в музей Ленина.


© Фонтанка.Ру

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»

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