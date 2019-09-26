«Угрожал физической расправой, препятствовал проведению работ». Защитники автосервиса на Шуваловском схватились с чиновниками врукопашную

Комитет по контролю за имуществом Петербурга вновь столкнулся с сопротивлением при демонтаже незаконного автосервиса в Выборгском районе.

Как рассказали в ведомстве, 26 сентября его сотрудники с помощью тяжелой техники завершили снос гаражных боксов на Шуваловском проспекте, вблизи дома 40. Ранее чиновники установили, что бизнес незаконно занял принадлежащую городу землю.

Начало работ сопровождалось конфликтом. Один из сотрудников автосервиса попытался отстоять сооружение с помощью винтовки. Усмирять его пришлось с помощью полиции.

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Защитники автосервиса сделали еще одну попытку — на этот раз с помощью кулаков. «Мужчина вёл себя агрессивно, толкал сотрудников комитета, угрожал физической расправой, препятствовал проведению работ, проезду техники», – рассказали в ККИ. Чиновники опять были вынуждены звать на подмогу полицию.

«По факту применения физической силы в отношении представителей власти сотрудниками ККИ были поданы заявления в правоохранительные органы», – уточнили в комитете.