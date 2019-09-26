Более 200 пассажиров с детьми застряли в Пулково. У самолёта «Азур эйр» нашли поломку

Отпускники сидят на чемоданах в Пулково 26 сентября. Перебраться из холодной осени в летнюю погоду им мешает задерживающийся самолёт «Азур эйр».

На длительное ожидание рейса ZF785 на Пальму-де-Мальорку «Фонтанке» пожаловалась одна из пассажирок. Согласно онлайн табло Пулково, самолёт «Азур эйр» должен был отправиться в 13.55. Пассажиры прошли паспортный контроль, уже у гейтов стюарт им сообщил о поломке воздушного судна.

«245 человек, огромный Боинг. Пассажиры с детьми, сидим тут с 12 часов, тут творится чёрт знает что», — отметила Наталья.

Вылет перенесли на 21.05. На сайте северо-западной транспортной прокуратуры указано, что рейс задерживается по технической причине. «Фонтанка» отправила запрос перевозчику.