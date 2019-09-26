Трудно бывшему менту из Петербурга убивать чеченца в Берлине. Даже если об этом пишет The New York Times

Петербуржец, заподозренный прессой США в убийстве чеченского боевика в Германии, не мог этого сделать. Да, репутация подходящая, но у него редкое алиби - «Фонтанкой» проверенное.

Место убийства в Берлине//EPA/CLEMENS BILAN/ТАСС

Утром 26 сентября The New York Times назвала имя возможного убийцы застреленного в Берлине полевого командира Второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили. Примерно в то же время, когда первая газета США опубликовала фамилию экс-милиционера из Петербурга Степанова, сам он привычно произнес конвоиру свое имя-отчество: «Владимир Алексеевич». Скорее всего, ему пришлось напомнить и начало срока.

– Двадцать первое июля две тысячи четвертого года, – сказал Степанов, а прапорщик назвал уже следующую фамилию. После чего Степанов в строю пошел на завтрак.

Это случилось на очередной утренней перекличке в исправительной колонии №11 в городе Бор, что через Волгу от Нижнего Новгорода. Зона та особая, для бывших сотрудников наших с вами органов. Поэтому Степанов там и сидит. Выглядит сегодня он так:

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Тем не менее, через несколько дней после убийства, пишут наши коллеги из США, немецкие следователи получили электронное письмо на плохом английском. Послание не содержало подписи и было отправлено через сервис ProtonMail, использующий шифрование. Аноним утверждал, что настоящее имя задержанного гражданина России Владимир Алексеевич Степанов, у него прошлое наемного убийцы и, якобы, российские власти его освободили для ликвидации в Берлине. Заодно в послании говорилось, что Степанов содержался именно в 11-ой колонии.

Напомним, что полиция Германии задержала стрелка. При нем оказался паспорт на имя гражданина РФ Вадима Соколова. Но следствие полагает, что документ поддельный.

Репортер The New York Times проанализировал русскоязычные ресурсы и понял, что речь идёт о бывшем майоре петербургской милиции Владимире Степанове. «Фонтанка» тоже писала о нем. Степанова осудили на 24 года за убийство генерального директора петербургского ОАО «Проммашинструмент» Елены Нещерет. Её нашли мёртвой 9 октября 2003 года в подъезде своего дома. Степанов входил в группу, а группа занималась устранениями по заказу. Её организатора Евгения Манькова в 2005 году Мосгорсуд также приговорил, но к пожизненному.

«Фонтанке» пришлось восстановить точности. Владимир Алексеевич Степанов родился 18 мая 1971 года в Новгородской области. В 1995 году перебрался в Петербург. Носил милицейские погоны. Два его сына родились еще до ареста. Когда он освободится, его ждет квартира в Красносельском районе.

После ареста в 2004-ом он находился в Крестах. В июне 2006 года приговор вступил в законную силу, а после его и довезли до спецзоны. Освободиться к августу 2019-го, когда прозвучали выстрелы в Берлине, он мог лишь теоретически. Например, по так называемой актировке врачей, то есть как смертельно больной. Все оттого, что по его статьям – «Бандитизм» и «Убийство» – не выйти с полсрока. Побегов тоже в этой колонии не зафиксировано.

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Конечно, «Фонтанка» перепроверила. Последние 15 лет Степанов находится в полной безопасности за охраняемым периметром.

К выходу публикации осужденный Степанов уже поужинал и готовится к отбою.

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»