Трудно бывшему менту из Петербурга убивать чеченца в Берлине. Даже если об этом пишет The New York Times

Справка:

23 августа в Берлине был застрелен Зелимхан Хангошвили — чеченец, имеющий гражданство Грузии. По версии журналистов, Зелимхан служил в антитеррористическом департаменте МВД Грузии. Он также мог участвовать в чеченской войне не на стороне федеральных сил. С 2015 года проживал в Германии. По данным грузинских СМИ, на Зелимхана уже совершали нападение. Кстати, главный редактор проекта The Insider Роман Доброхотов написал в твиттере, что The New York Times ошиблась и пообещал в скором времени назвать другое имя.