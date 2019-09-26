Не спать, не спать - косить, косить. Чтобы спасти шефа, дорожник вышел на сенокос в снегопад

Первый снег вывел коммунальщиков с газонокосилками на улицу в Башкирии. Мужчину в оранжевой униформе и с агрегатом не по погоде заснял на камеру житель Уфы Азамат Галин. Видео опубликовано накануне. «Идет активная фаза заготовки придорожного сена. Запасаемся вдоволь. Отправим на экспорт», — написал уфимец.

Как пишет «Новая уральская газета», на ролике запечатлён, предположительно, сотрудник Управления дорожного хозяйства, который занимается благоустройством дороги.

23 сентября глава Башкирии Радий Хабиров жестко раскритиковал работу комитета по транспорту. Руководитель региона обратил внимание на то, что вдоль дорог не косится трава и не убирается мусор, и пригрозил увольнением, если ситуация останется прежней. Позже в социальных сетях появилась жалоба якобы сотрудника учреждения по содержанию и благоустройству Кировского района. Некий Кирилл Афанасьев написал, что после критики рабочих и дворников стали отправлять на уборку в дождь, снег и слякоть.