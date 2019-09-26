Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+9°C
/ Завтра: +10
$ 64.29р
70.38р
20:51 26.09.2019
Расширенный поиск

ЖКХ
26.09.2019 20:10
Печать

Не спать, не спать - косить, косить. Чтобы спасти шефа, дорожник вышел на сенокос в снегопад

Первый снег вывел коммунальщиков с газонокосилками на улицу в Башкирии. Мужчину в оранжевой униформе и с агрегатом не по погоде заснял на камеру житель Уфы Азамат Галин. Видео опубликовано накануне. «Идет активная фаза заготовки придорожного сена. Запасаемся вдоволь. Отправим на экспорт», — написал уфимец.

Как пишет «Новая уральская газета», на ролике запечатлён, предположительно, сотрудник Управления дорожного хозяйства, который занимается благоустройством дороги.

23 сентября глава Башкирии Радий Хабиров жестко раскритиковал работу комитета по транспорту. Руководитель региона обратил внимание на то, что вдоль дорог не косится трава и не убирается мусор, и пригрозил увольнением, если ситуация останется прежней. Позже в социальных сетях появилась жалоба якобы сотрудника учреждения по содержанию и благоустройству Кировского района. Некий Кирилл Афанасьев написал, что после критики рабочих и дворников стали отправлять на уборку в дождь, снег и слякоть.

Реклама


© Фонтанка.Ру

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»
      26.09.2019 18:04

      ФАРМАКОР ПРОДАКШН стал компанией года – производителем БАД 2019

      ФАРМАКОР ПРОДАКШН стал лауреатом международной фармпремии "Зеленый крест" в категории «компания года» в номинации «отечественный производитель БАД 2019».
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      26.09.2019 18:00

      Детский сад на Царскосельских холмах победил в номинации «Самый благоустроенный объект образования»

      Городская конкурсная комиссия под председательством вице-губернатора Николая Бондаренко подвела итоги ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий районов в 2018 году.
      Фото предоставлено ГК "КВС"
      26.09.2019 17:49

      ГК «КВС» в Лидерах строительного качества

      Группа компаний «КВС» вошла в число победителей отраслевого конкурса «Лидер строительного качества - 2019». Награды за высокое качество получили жилые комплексы «Континенты» и «Новое Сертолово».
      Компания "Гарант"
      26.09.2019 13:48

      ГАРАНТ представил инновационную линейку ГАРАНТ-LegalTech на конференции Legal AI

      19 сентября в Москве при партнерстве компании "Гарант" состоялась ведущая российская конференция по применению технологий искусственного интеллекта в юридической практике Legal AI.
      ПСК
      26.09.2019 12:43

      Апарт-комплекс Like от ПСК получил милицейский адрес

      Апарт-комплексу Like официально присвоен адрес: ул. Политехническая, д. 6, стр. 1. Скоро на здании появятся соответствующие таблички, которые готовит отдел дизайна ГК «ПСК».
      ПСК
      26.09.2019 12:27

      В комплексе Like идут просмотры апартаментов

      Апарт-комплексе Like от ГК «ПСК» возле метро «Площадь Мужества» готовится к вводу в эксплуатацию. Внутренняя инфраструктура комплекса готова, благоустройство завершено и уже проводятся просмотры апартаментов.
      АО "Солид Банк"
      26.09.2019 09:00

      «Солид Банк» предлагает собственникам бизнеса кредит «Премиум» на любые цели от 9,99% годовых

      Собственники бизнеса, учредители компании или индивидуальные предприниматели, которым необходим кредит на цели, не связанные с бизнесом, могут воспользоваться специальной программой потребительского кредитования «Премиум» от «Солид Банка» по привлекательной ставке от 9,99%*.
      Компания "ПСК"
      25.09.2019 18:20

      ГК «ПСК»: Start строго по графику

      Cтроительство апарт-комплекса Start на пр-те Энгельса идёт строго по графику. Работы начались летом этого года и ведутся во всех трёх секциях проекта.
      pixabay.com
      25.09.2019 17:35

      Becar одержала победу в двух номинациях премии PROESTATE&TOBY Awards 2019

      Becar победила сразу в двух номинациях профессиональной премии в области недвижимости PROESTATE&TOBY Awards 2019.
      Компания "ПСК"
      25.09.2019 17:27

      В ЖК «Славянка» идёт благоустройство территории

      Строительство ЖК «Славянки» от ГК «ПСК» завершено. Оба дома жилого комплекса подключены к городским электро- и теплосетям, и водопроводу. Благоустройство будет полностью завершено в течение месяца.
      Фото предоставлено ООО «Клиника пластической хирургии»
      25.09.2019 17:13

      Становимся моложе: фейслифтинг и блефаропластика

      Возрастные изменения — явление, с которым сталкивается каждая женщина, и порой в борьбе с таковыми одних косметических средств бывает недостаточно. Поэтому в игру вступают косметология и пластическая хирургия. Давайте разберемся.
      ГК «Эталон»
      25.09.2019 16:29

      Открыты продажи паркинга в ЖК «Морская звезда»

      Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Объект комфорт-класса, расположенный по адресу: ул. Оптиков, д. 37, строение 1, уже введен в эксплуатацию.