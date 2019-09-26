МЧС подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях с 1 октября

Изменения, внесенные в правила противопожарного режима, в том числе устанавливают запрет на курение на балконах и лоджиях квартир и гостиниц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России, отвечая на уточняющий вопрос, относится ли запрет использовать открытый огонь к курению.

"Да, это касается и курения", – сказал представитель министерства.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. "Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц", – сказал собеседник агентства. Таким образом, россияне не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать там свечи и даже курить.

Вместе с тем запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения. Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.

В МЧС России уточнили, что ответственность за нарушения предусмотрена статьей 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"), возможное наказание по ней – предупреждения и штрафы для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей и до 5 тыс. рублей в случае возникновения пожара.