Генерал Плугин выслушал обманутых дольщиков. У них 10 тысяч товарищей по несчастью, потерявших 6 млрд рублей

Инициативная группа обманутых дольщиков поделилась наболевшим на приёме у руководителя петербургского главка. Генерал-майор Роман Плугин рассказал, как идёт восстановление справедливости, и выступил в роли юридического консультанта.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области, на 26 сентября пострадавшими от мошенничества при строительстве многоквартирных домов проходят почти 10 тысяч человек, а причинённый ущерб оценивается в 6 миллиардов рублей. В уголовных делах фигурирует больше десяти ЖК, не достроенных компаниями «СпецКапСтрой», «Город», «Мегаполис», «О2 Девелопмент», «Норманн».

«По всем фактам установлены лица, причастные к преступлениям, фигурантам предъявлены обвинения», – отчитались в главке.

На встречу с Плугиным в четверг пришли 11 человек. «Цель беседы – подвести промежуточные итоги по восстановлению справедливости и обсудить будущие действия по движению в расследовании», – обозначил он направление, но не загнал в рамки. Кроме вопросов, которые находятся в ведении полиции, генерал-майор не отказался проконсультировать и по другим юридическим нюансам.