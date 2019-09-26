Экспертный совет премии «Фонтанка.ру - Признание и Влияние» подключился к выбору номинантов

Авторитетные эксперты «Фонтанки» 26 сентября обсуждали претендентов в номинации «Событие 2019 года» городской премии «Фонтанка.ру - Признание и Влияние».

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

В отборе номинантов принимали участие несколько десятков представителей бизнес-сообщества города, эксперты в строительстве, транспорте, торговле, управлении недвижимостью, финансового сектора, аналитики, участники рынка событийного маркетинга и пиара, представители Art Square Gallery и ювелирной галереи Владимира Михайлова. Всего в качестве возможных вариантов эксперты назвали 41 событие, произошедшее в нашем городе в этом году и претендующее на роль самого главного.

Окончательный список номинантов будет сформирован редакционными коллегиями изданий «Фонтанка» и «Город 812». В ближайшее время они рассмотрят и учтут все экспертные предложения и отберут самые важные для города события.

Именно они и будут предложены для голосования среди читателей "Фонтанки", после чего пятерку лидеров представят на церемонии награждения лауреатов премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние» 12 декабря 2019 года в Главном штабе Эрмитажа.

«Фонтанка» благодарит партнеров городской премии и приглашает всех читателей участвовать в народном голосовании на сайте Премии за самые нужные и полезные компании Петербурга .