«Петербургский метрополитен» готов заплатить еще 200 млн за проект вестибюля для «Фрунзенской». Конкурс с тем же названием разыгрывали 3 года назад

«Петербургский метрополитен» объявил конкурс в электронной форме по разработке проектной документации для реконструкции вестибюля станции «Фрунзенская» с полной заменой эскалаторов и созданием единого диспетчерского центра. Участниками могут быть только представители малого и среднего бизнеса.

Информация о конкурсе опубликована на сайте госзакупок 26 сентября, итоги подведут 18 октября. Согласно техзаданию, работу надо закончить до 25 декабря 2021 года. Стартовая цена — 208 млн рублей.

В задании написано: «При проектировании использовать проектную документацию по реконструкции наземного вестибюля станции метро «Фрунзенская» с размещением ЕДЦ, разработанную ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» в 2018 г. Отдельные разделы данного проекта имеют гриф «Секретно» и выдаются подрядчику после заключения соглашения о неразглашении конфиденциальной информации». Напомним, изначально конкурс на проектирование нового вестибюля объявляли еще в 2016 году. Сначала его выиграла компания «СУАР.Т-проект», однако итоги были оспорены, и в повторном конкурсе на 105 млн рублей победил «Ленметрогипротранс».

В исходных данных к нынешнему конкурсу содержатся решения ЛМГТ, в соответствии с которыми 4-этажное здание располагается над круглым в плане вестибюлем. Ранее планируемое здание сравнивали с огромным стеклянным пауком.