Медведев назвал Ширака "искренним и добрым другом" России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "искренним и добрым другом" России. Как сообщили в пресс-службе кабмина, об этом он написал в телеграмме соболезнования Бернадет Ширак.

"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга, бывшего президента Французской Республики Жака Ширака", – отметил глава кабмина. "Ушел из жизни выдающийся политический деятель, сыгравший важную роль в истории современной Франции, – написал он. – Жак Ширак был искренним и добрым другом нашей страны, глубоко интересовался российской историей, культурой и искусством".

Медведев отметил значимый личный вклад Ширака в развитие дружественных и партнерских отношений, связывающих Россию и Францию. "Его большие заслуги в деле укрепления двустороннего сотрудничества отмечены Государственной премией Российской Федерации, которая была вручена Жаку Шираку в 2008 году", – напомнил глава кабмина.

Ширак скончался 26 сентября на 87-м году жизни.