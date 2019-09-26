Бывший глава ДНР нашел работу в России

Бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников возглавил администрацию Элисты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в Элистинском городском собрании.

В парламенте уточнили, что кандидатуру Трапезникова предложил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Трапезников с 31 августа по 7 сентября 2018 года был исполняющим обязанности главы ДНР после гибели первого руководителя республики Александра Захарченко и в итоге уступил этот пост Денису Пушилину, нынешнему главе ДНР. Более года каких-либо новостей о судьбе Трапезникова не было.

В администрации ДНР Трапезников в разное время занимался вопросами внешней и внутренней политики, руководил контролирующими органами, а также воевал на стороне самопровозглашенной республики. До начала конфликта в Донбассе занимался бизнесом, состоял на госслужбе, работал в футбольном клубе «Шахтер».