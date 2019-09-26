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Недвижимость
26.09.2019 18:27
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Сейм Латвии признал Россию главной угрозой национальной безопасности

Латышский сейм утвердил пятилетнюю концепцию национальной безопасности, согласно которой самой серьезной угрозой для страны, членов НАТО и ЕС являются российские спецслужбы. Об этом сообщает портал DELFI.

«В документе указывается, что деятельность против Латвии осуществляют разведка и службы безопасности ряда стран. Наиболее существенную угрозу для коллективной безопасности стран НАТО и ЕС, а также национальной безопасности Латвии представляют российские спецслужбы», — пишет издание.

Также там говорится, что российские спецслужбы якобы систематически работают над получением разведданных о внутренней и внешней политике Латвии, ее политике в области безопасности, экономики и энергетике. Кроме того, спецслужбы России усиленно интересуются оборонным потенциалом Латвии и стратегией НАТО в регионе, пишет DELFI.

Помимо этого, авторы концепции заявляют о том, что Россия создает в Латвии «агентов влияния» и проводит «целенаправленные операции», чтобы формировать общественное мнение и влиять на принятие решений, выгодных Кремлю. Также целью российских спецслужб латышские власти полагают усиление напряженности в обществе.

«В связи с этим в концепции предлагается усилить развитие учреждений госбезопасности на уровне персонала, технических средств и инновационных методов работы, а также сотрудничество между ними», — отмечает издание.

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