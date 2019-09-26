СК передумал считать волонтёра Миняйло участником массовых беспорядков. Уголовное преследование прекращено

Следственный комитет снял обвинение в участии в массовых беспорядках с волонтёра штаба Любови Соболь Алексея Миняйло. Получивший свободу активист готовится встать в пикеты.

Как следует из постановления от 26 сентября, опубликованного главой Международной правозащитной группы «Агора» Павлом Чиковым, уголовное преследование прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Документ подписан старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР генерал-майором Габдулиным.

На отсутствие уголовного состава в действиях активиста сегодня указал Басманный райсуд Москвы. Следствие считало участие Миняйло в несанкционированном митинге 27 июля, а соответственно, и в массовых беспорядках, доказанным. Судья Карпов, рассматривая ходатайство о продлении меры пресечения, нашёл признаки разве что административного правонарушения. После почти двух месяцев в СИЗО обвиняемого освободили в зале суда.

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Он назвал это победой гражданского общества и заявил, что после визита в СК выйдет в одиночный пикет в поддержку политзаключённых. Миняйло – не единственный из задержанных после митинга в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, с кого сняли обвинение.

Другие фигуранты так легко не отделались. К примеру, Данила Беглец, Иван Подкопаев, Константин Котов приговорены к лишению свободы. 3,5 года реального срока назначили Павлу Устинову, при задержании которого росгвардеец вывихнул плечо. На его приговор подана апелляция.