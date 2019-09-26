США ввели новые антироссийские санкции из-за поставок в Сирию. МИД РФ назвал действия Америки «неприменимыми»

Министерство финансов США объявило о введении ограничений в отношении российской компании, трех человек и пяти судов за «содействие доставке авиатоплива российским силам в Сирии».

«Под санкциями [оказалась] фирма Maritime Assistance LLC, которая работала в качестве подставной компании для ОАО «Совфрахт», которая уже попадала под давление США. <...> Минфин также ввел персональные ограничения в отношении трех человек, которые были связаны с «Совфрахтом», заморозив их активы, которые они могут иметь в Соединенных Штатах», – сообщает 26 сентября Reuters.

Американская сторона настаивает, что «Совфрахт» стоит за «содействием доставке топлива российским силам, действующим в Сирии для поддержки правительства президента Башара Асада».

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В рамках блокировки имеющегося имущества американцы наложили санкции и на пять судов – "Язь", "Сиг, "Судак", "Пассат" и ОТ-2077.

В 2018 году на сайте американского минюста уже публиковался документ, где утверждалось, что «Совфрахт» якобы нарушал экономические санкции в отношении Сирии.

В российском МИД уже отреагировали на новые ограничения, назвав их «неприменимыми», как сообщает РИА «Новости».

Как говорится на сайте «Совфрахта», «группа компаний «Совфрахт-Совмортранс» является одной из 300 крупнейших транспортных компаний России и одной из немногих компаний, осуществляющих полный комплекс услуг по грузоперевозкам по территории страны и за рубежом». Фирма осуществляет перевозки различными видами транспорта. Помимо РФ, у «Совфрахта» есть представительства на Кипре и в Германии.