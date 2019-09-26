Цены на бензин в России вернулись к росту

Средняя цена литра бензина в России за период с 16 по 22 сентября выросла на 1 копейку и на конец отчетного периода составила 44,61 рубля, сообщает Росстат. Средняя стоимость литра дизельного топлива за прошедшую неделю выросла на 2 копейки — 46,17 рубля.

С начала года бензин подорожал на 1,7%, дизельное топливо стало дешевле на 0,3%.

За отчётный период цены на бензин увеличились в 18 центрах субъектов России, наиболее заметный рост был зафиксирован в Хабаровске – на 0,6%.

Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Московской области на 0,2%, Севастополе и Симферополе – на 0,1%.