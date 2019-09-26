Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
? 26 сентября «на полях» 74-й сессии ГА #ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Грузии Д.М.Залкалиани, организованная при содействии Швейцарии. ? https://t.co/cbNG7ir6C2 #Россия #Грузия #UNGA pic.twitter.com/YWiRU92zMk— МИД России ?? (@MID_RF) 26 сентября 2019 г.
«26 сентября "на полях" 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с министром иностранных дел Грузии Д.М.Залкалиани, организованная при содействии Швейцарии», — говорится в сообщении.
Швейцария представляет интересы России в Грузии и Грузии в России в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси.
«В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности», — указывается в сообщении.
Ранее Лавров в интервью «Коммерсанту» выступил за возобновление авиасообщения с Грузией после июньских событий в этой стране. Министр также выразил надежду, что указанные события лишь «отбросили» процесс отмены виз с Грузией, а не «похоронили» его.
Справка:
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок пассажиров на территорию Грузии с 8 июля. Также туроператорам было рекомендовано приостановить продажу путевок в страну. На фоне этой ситуации российские авиакомпании начали фиксировать массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, говорил вице-премьер Максим Акимов.
Такое решение было вызвано беспорядками в Тбилиси, начавшимися 20 июня в связи с визитом российского депутата Сергея Гаврилова в парламент страны, сообщало издание Sputnik Грузия. В ходе Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло главы грузинского парламента. После этого мероприятие сорвали местные радикалы и оппозиционные политики. На акции протеста ее участники потребовали отставки спикера парламента и проведения выборов исключительно по пропорциональной системе. Требования были выполнены.