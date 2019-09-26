Лавров встретился с главой МИД Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.

«26 сентября "на полях" 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с министром иностранных дел Грузии Д.М.Залкалиани, организованная при содействии Швейцарии», — говорится в сообщении.

Швейцария представляет интересы России в Грузии и Грузии в России в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси.

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«В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности», — указывается в сообщении.

Ранее Лавров в интервью «Коммерсанту» выступил за возобновление авиасообщения с Грузией после июньских событий в этой стране. Министр также выразил надежду, что указанные события лишь «отбросили» процесс отмены виз с Грузией, а не «похоронили» его.