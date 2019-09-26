ГК «КВС» в Лидерах строительного качества

Фото предоставлено ГК "КВС"

Группа компаний «КВС» вошла в число победителей отраслевого конкурса «Лидер строительного качества – 2019». Награды за высокое качество получили жилые комплексы «Континенты» и «Новое Сертолово».

Церемония награждения прошла 26 сентября в Большом аукционном зале Фонда Имущества. ГК «КВС» удостоилась Диплома победителя конкурса I степени в номинации «Лучший объект малоэтажного строительства» (ЖК «Новое Сертолово») и Диплома победителя конкурса II степени в номинации «Лучший объект жилищного строительства» (ЖК «Континенты»). Помимо этого, заслуги компании были отмечены благодарностью «За большой вклад в становление системы строительного качества».

В конкурсе участвовало несколько десятков новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Чтобы определить победителя, в течение сентября экспертная комиссия выезжала на стройплощадки объектов. Члены жюри изучали не только внешние характеристики жилых комплексов, но и исполнительную документацию, выстроенную в компании систему контроля качества работ.

Так, на стройплощадках ГК «КВС» гости ознакомились процессом работ и материалами строительства, документацией застройщика и проекта, посмотрели на стройгородок и столовые на объектах, где организовано централизованное трехразовое питание для строителей, проверили соблюдение техники безопасности, в том числе, меры по предупреждению пожароопасных ситуаций.

«Участие в конкурсе для нас – это еще одна возможность получить объективную оценку наших проектов профессиональным сообществом, найти сильные стороны и точки роста. Ценно то, что профессионалы отрасли, знающие все «подводные камни» процесса, высоко оценили подход к организации и проведению работ в ГК «КВС». Члены жюри изучали каждый объект около двух часов и не нашли минусов ни в документации, ни в фактическом исполнении. Открытость – одна из ключевых ценностей нашей компании. Мы отвечаем за качество наших проектов и не боимся демонстрировать процесс работ ни нашим клиентам, которые могут посетить объекты в рамках экскурсии, ни экспертным организациям», – отметил Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС».

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)