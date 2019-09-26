«Африканская чума свиней распространяется через туристов». Финская таможня запустила сайт с инструкциями для россиян и попросила отзывов

Youtube.com (Ruokavirasto)

Таможня Финляндии запустила русскоязычный сайт с инструкциями. На новой странице «Таможенная информация для туристов» содержатся рекомендации и таможенные правила.

Ведомство подробно разъясняет, сколько алкоголя и табака можно ввозить в Суоми, какие есть у пассажира права и обязанности при досмотре, сколько товаров можно ввезти беспошлинно и почему нельзя брать с собой мясо.

«Если Вы путешествовали за пределами таможенной и налоговой территории ЕС и возвращаетесь в Финляндию наземным видом транспорта, например, на машине, на поезде или на автобусе, или приплывая или прилетая на вашем личном водном или воздушном прогулочном судне, Вы можете ввозить в страну в Вашем личном багаже без уплаты налогов и таможенных пошлин приобретенные вами товары, стоимостью не более 300 евро. Если Вы возвращаетесь домой воздушным транспортом или на судне, то стоимостной предел безналогового и беспошлинного ввоза товаров составляет 430 евро", – говорится на сайте.

Особое внимание таможенники уделили запрету на ввоз мясных и молочных продуктов из-за пределов ЕС. «Африканская чума свиней распространяется через туристов», – предупреждает ведомство, уточняя, что запрет касается продуктов питания, ввозимых для личного пользования и в качестве подарков, а также на корм для домашних животных. Еду, содержащую мясо, в подарок или для перекуса в дороге – например, пирожок с фаршем – ввозить тоже не рекомендуется. Об этом представители финской таможни рассказывали и ранее, отвечая на вопросы читателей "Фонтанки".

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Для того чтобы туристы понимали опасность, которое скрывает в себе мясо, надзорное ведомство по контролю за качеством сельхозпродукции в этом году даже выпустило забавный анимационный ролик.

Кроме этого, на сайте таможни можно оставить отзыв. Финны также принимают предложения по улучшению работы информационного сервиса.

Напомним, что в Россию можно ввезти беспошлинно до 5 кг мясной и молочной продукции в заводской упаковке для индивидуального использования. Коммерческий ввоз с территории ЕС запрещён с августа 2014 года (контрсанкции РФ).