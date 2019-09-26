Нечеловеческая сила на Королёва закинула «Дастер» сверху на «Шкоду»

Зрелищную акробатическую фигуру составили три легковых автомобиля 26 сентября в «кармане» на проспекте Королёва. Но не сами, у них был «оператор». В этой аварии четыре участника, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Стоял в двух метрах от аварии. Манипулятор ехал с выдвинутыми лапами и сгреб тупо две тачки», – рассказывает Владимир.

Судя по всему, обошлось без пострадавших.

Похожую конструкцию сложили 12 сентября на КАД три автомобиля без чужой помощи. На высоте, кстати, тоже оказался «Рено», но другой модели – «Каптюр». На следующее утро, 13 сентября, на Большом Смоленском проспекте «Мерседес» запрыгнул на капот «Форда».