«Метрострой испытывает сложности». Сбербанк объяснил, почему готов подавать иск о банкротстве компании
ПАО «Сбербанк» не смогло дождаться своих денег от «Метростроя» и поэтому собирается банкротить компанию. Сумму долга в кредитной организации не называют.
«"Метрострой" испытывает сложности с исполнением обязательств перед ПАО «Сбербанк», – сообщили «Фонтанке» 26 сентября в пресс-службе Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк». – Проведенные совместно с ОАО «Метрострой» мероприятия по урегулированию ситуации на текущий момент к погашению задолженности не привели. В связи с длительным неисполнением обязательств... ПАО «Сбербанк» в установленном порядке проинформировало о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением об инициировании вопроса о признании ОАО «Метрострой» банкротом».
При этом «Сбербанк» уточняет, что готов к продолжению диалога с целью урегулирования вопроса в досудебном порядке. В самом «Метрострое» комментировать ситуацию не стали.
Напомним, ранее «Фонтанка» сообщила, что на портале «Федресурс» появилось сообщении о намерении ПАО «Сбербанк» через суд инициировать банкротство «Метростроя».
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Справка:
Проблемы «Метростроя» проявились во второй половине 2018 года: стало известно, что он срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы рабочим. Ситуация поменялась, лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ. 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней Смольный отказался от идеи расторжения контрактов. К апрелю компании выделили дополнительное авансирование и дали время.