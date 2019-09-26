«Метрострой испытывает сложности». Сбербанк объяснил, почему готов подавать иск о банкротстве компании

ПАО «Сбербанк» не смогло дождаться своих денег от «Метростроя» и поэтому собирается банкротить компанию. Сумму долга в кредитной организации не называют.

«"Метрострой" испытывает сложности с исполнением обязательств перед ПАО «Сбербанк», – сообщили «Фонтанке» 26 сентября в пресс-службе Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк». – Проведенные совместно с ОАО «Метрострой» мероприятия по урегулированию ситуации на текущий момент к погашению задолженности не привели. В связи с длительным неисполнением обязательств... ПАО «Сбербанк» в установленном порядке проинформировало о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением об инициировании вопроса о признании ОАО «Метрострой» банкротом».

При этом «Сбербанк» уточняет, что готов к продолжению диалога с целью урегулирования вопроса в досудебном порядке. В самом «Метрострое» комментировать ситуацию не стали.

Напомним, ранее «Фонтанка» сообщила, что на портале «Федресурс» появилось сообщении о намерении ПАО «Сбербанк» через суд инициировать банкротство «Метростроя».