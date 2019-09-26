В ПСК рассказали о владении апартаментами

Предложение апартаментов в Петербурге в I полугодии 2019 года выросло в 3,5 раза, на 9864 номера*. Рост предложения стал ответом на рост спроса.

unsplash.com.

Ранее эксперты ГК «ПСК» рассказывали о том, кто покупает апартаменты в Петербурге. В этой статье специалисты компании ПСК разъясняют особенности апартаментов как объекта владения.

Покупка и продажа

Покупка апартаментов аналогична приобретению жилой недвижимости: покупателям доступны привычные инструменты ипотеки, рассрочки от застройщика и рефинансирования.

— Крупные и средние банки предлагают для апартаментов ипотечные программы. Причем ставка по ним находится на том же уровне, что и для обычной жилой недвижимости, — рассказывает руководитель отдела ипотечного кредитования Ирина Тютрина. — Покупка и продажа апартаментов ничем не отличается от покупки и продажи квартиры. Например, в апарт-комплексе Start есть рассрочка от застройщика. Она востребована так же высоко, как в сегменте дорогой недвижимости, поскольку среди инвесторов в апартаменты много предпринимателей. Кроме того, такую недвижимость можно передавать по наследству или дарить. Процедура аналогична той, что принята для жилой недвижимости.

Свобода выбора

Функционал апартаментов позволяет владельцам выбирать применение актива и менять его по мере необходимости. Причем делать это можно неограниченное количество раз.

— Покупатели преследуют разные цели. Для одних это недорогое жильё для детей. Например, на время учёбы в вузе или пока они, что называется, не встанут на ноги. Либо жильё для себя на время определения дальнейших планов на жизнь и карьеру. В Start, который строится рядом с метро «Парнас», цены начинаются от 1,4 млн руб. И то, что апартаменты сдаются с отделкой, также серьёзный фактор «за», — рассказывают в отделе продаж ГК «ПСК».

Но для большинства покупателей апартаменты – это бизнес. Бизнес на аренде путём вложения средств в ликвидный актив. Собственник заключает договор с управляющей компанией, и она берёт на себя всё: от поиска арендаторов до ремонта. Но это не означает, что отныне апартаменты собственнику будут недоступны. Если в какой-то момент площадь потребуется для собственного проживания, то из программы аренды можно выйти (согласно условиям договора). А позднее — вновь передать в управление.

— Проживание в апартаментах позволяет получить временную регистрацию. Она даёт те же права, что и постоянная. Например, при устройстве на работу или для прикрепления к поликлинике. Обновлять её потребуется не чаще одного раза в пять лет. Это и плюс для арендаторов, ведь далеко не все собственники сдающихся квартир готовы зарегистрировать квартиросъёмщиков, — отмечают в ПСК.

Актив для развития

Апартаменты не ограничены сугубо функцией проживания и аренды. Это полноценный актив, который для банков является таким же весомым, как и другая недвижимость. Например, кредит на развитие малого бизнеса зачастую получить сложно. Особенно, когда сам бизнес не подразумевает владение активами.

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В таком случае обеспечение залогом в виде апартаментов для банка станет гарантией, а для собственника — возможностью развивать своё дело. При этом сами апартаменты не теряют своего инвестиционного смысла, а продолжают работать в рамках программы доходности и сдаются в аренду.

Узнать о стоимости апартаментов в Start, ипотечных программах и вариантах отделки можно в офисе продаж рядом с объектом строительства. Информация об апартаментах в наличии и условиях покупки по телефону (812) 210-26-05.

*По данным Colliers International

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/