Голодные - значит здоровые. Смольный разъяснил, как жить с лисой: одинокой, веселой или наглой

Советами по сосуществованию с лисами, осваивающими городские улицы, поделились в комитете по природопользованию Петербурга. Рыжих красавиц привечают и фотографируют, а надо бы держать в чёрном теле и обходить.

Как следует из релиза Смольного, опубликованного 26 сентября, основным правилом удачного соседства с дикими животными является их игнорирование. Лис к человеку гонит голод, он же считается показателем их здоровья.

«Голодная лиса – здоровая лиса. Больная бешенством не ест и не пьет, она агрессивна», – говорят в комитете.

Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

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Впрочем, оснований для бегства от с виду сытого животного нет: за последние 32 года ни одного случая бешенства в городе и прилегающих районах Ленобласти не регистрировалось.

«Таких сейчас нет», – заверяют чиновники, правда, проверять аппетит не рекомендуют.

Гуляющих по дворам лисиц просят не беспокоить: не приближаться, не кормить, а лучше и вовсе не пытаться привлечь их внимание. В противном случае даже здоровый зверь может ответить агрессией.

Сторониться хищников следует даже тогда, когда кажется, что им нужна «помощь». Если обуздать желание спасти не выходит, то первым действием должен стать звонок в комитет или в службу «112».

Лисы в городе появляются с завидной регулярностью, чаще всего их видят в Приморском районе. И если зимой животное выглядело одиноким и заблудившимся, то летом рыжие развлекали водителей дуэтом, теснили рыбаков и принимали съестным подношения от отдыхающих на берегу Лахтинского разлива. Осенью промышляющего хищника уже назвали наглым.