Госдумой России принят закон об усилении безопасности детского отдыха

Депутаты Государственной думы ФС РФ на пленарном заседании в четверг, 26 сентября, приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

В соответствии с законом с 1 июня 2020 года оказывать услуги в сфере детского отдыха смогут только организации и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Этот реестр будет размещен в интернете и открыт для любого гражданина.

Для того чтобы попасть в указанный реестр, организация или индивидуальный предприниматель обязаны будут до 1 мая 2020 года представить в региональный уполномоченный орган сведения о размещении и питании детей, наличии лицензий и санэпидзаключения, результатах плановых и внеплановых проверок.

Как пояснял ранее председатель ГД Вячеслав Володин, «включаться в этот реестр организации будут после проведения соответствующей проверки. Организацию, которая не прошла проверку, предоставила недостоверные сведения или систематически нарушает требования законодательства к организации детского отдыха, из реестра исключат. Это будет означать автоматический запрет на работу в сфере детского отдыха».

«Важно, что этот реестр будет полностью открыт и доступен в интернете. Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, организующей отдых», — подчеркнул Володин.