Дуплет удался. Мост глупости снова «кулинарит», а его коллега поймал «корейца»

Два грузовика пойманы 26 сентября почти одновременно разными мостами с похожими предупреждениями: «Газель» не проедет.

О ДТП под «мостом глупости» на Софийской улице вслед за «ДТП и ЧП» и «Мегаполисом» сообщает и сам твиттер моста: «Совсем недолго пришлось ждать 172-го. Продолжаю нарезать ровными дольками. Наверное, пора починить оторванные предупреждающие конструкции?!»

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Действительно, после заметного снижения темпов (которое связано с целым рядом мер, предпринятых городской администрацией) в последние дни ДТП зачастили. Полевая кухня от 30 августа засчитана не была, однако уже 19 сентября, впервые за осень, мост поймал «Газель», открыв, таким образом, новый десяток «жертв» на втором десятке своей жизни.

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Также сегодня отличился собрат моста из Металлостроя. На фотографии из «ДТП и ЧП» видно, что под ним застряла не «Газель», а Hyundai Porter. И не просто застрял, а своротил балку со знаком ограничения высоты.