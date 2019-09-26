Детсад на месте сквера в Колпино строят без проекта планировки. Аргумент «вас спрашивали» потерял силу

Проект планировки территории, на основании которого якобы было решено построить во дворе на улице Ижорского Батальона детский сад, так и не был утвержден. Об этом «Фонтанке» 26 сентября сообщил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. Ранее жители окрестных домов вышли протестовать против уничтожения зеленого пространства, а глава района возражал, аргументируя, что ППТ утвердили по итогам общественных слушаний

Вишневский со ссылкой на информацию от замначальника управления отдела градостроительной политики КГА Анну Кореневскую подтвердил, что проект планировки территории, согласно которому во дворе на улице Ижорского Батальона должен появиться детский сад, так и не был утвержден.

«Никакого градостроительного документа о том, что садик должен быть построен именно на этом месте, нет. Это было волевое решение районной администрации. Хотя это не делает разрешение на строительство незаконным. Но получается, что жителей ввели в заблуждение, ссылаясь на слушания и якобы существующий ППТ», – пояснил парламентарий.

Напомним, 21 сентября жители микрорайона, ограниченного домами № 48, 50, 54 и 56 по Тверской улице и домами № 7 и 9 по улице Ижорского Батальона, вышли на стихийный протест после того, как во дворе началась установка строительного забора для возведения детсада. Собравшиеся настаивали на сохранении зеленого пространства и переносе проекта на другое место. Спустя три дня на встрече с местными жителями глава администрации Колпинского района и новоиспеченный член правительства города Анатолий Повелий уверял в существовании проекта планировки территории, который выносился на общественные слушания. «В 2014 году состоялись публичные слушания. Был утвержден проект планировки, согласно которому на этой территории было запланировано строительство детского сада», – сообщил он тогда.