Местный федералу - рознь. С кем петербургский ретейл борется за потребителя

Локальные конкуренты федеральных продуктовых сетей пытаются найти себя на петербургском рынке. Пока крупные игроки говорят, что продуктовая тема себя исчерпала, владельцы независимых магазинов изучают новые для себя форматы, объединяются и планируют расширение — это единственный способ остаться на плаву.

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

В Петербурге продуктовая розница приносит все меньше денег, при том, что 91% рынка контролируется крупными сетями. Если суммировать данные, собираемые Петростатом и Федеральной антимонопольной службой, выходит, что по итогам прошлого года на долю небольших торговцев остаются крохи — около 42 млрд рублей из 473 млрд рублей, которые петербуржцы тратят на еду, напитки и табак.

В этом году конкуренция обостряется. Оборот продуктовой розницы в минусе к уровню прошлых лет пятнадцать месяцев подряд. И если в 2016-2017 годах давление крупных сетей на малый бизнес ослаблялось по сравнению с периодом их наивысшего расцвета (по расчетам ФАС их доля была 87,8% и 89,7% соответственно), то в нынешние тяжелые времена кусок пирога, достающийся традиционному несетевому ретейлу, постоянно сокращается. Неудивительно, что владельцы маленьких магазинов вынуждены искать пути сохранения бизнеса. И самый логичный путь — копировать бизнес-модель своих заклятых врагов.

«Фонтанка» насчитала с десяток компаний, которые зарегистрировались меньше года назад, но уже оперируют хотя и маленькими, но сетями продуктовых магазинов в формате «у дома».

В сентябре у сети «Вместе» появился уже 15-й универсам – в центре города. У владельца ООО «Лето» вот-вот откроется лаунж-бар на Рубинштейна – по соседству с недавно открывшемся продуктовым магазином – пятым по счету. Областная сеть ООО «47 регион» петербурженки Ксении Кадровой, тем временем, разменяла уже четвертый десяток.

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По подсчетам «Фонтанки», за последний год в Петербурге и Ленобласти появилось около ста организаций, занимающихся розничной пищевой торговлей, с уставным капиталом от 500 тысяч рублей – таким должно было быть минимальное денежное вложение, необходимое для получения лицензии на торговлю алкоголем. С марта 2019 года требования повысились до 1 млн рублей.

Большинство из этих компаний наверняка так и остались небольшими магазинчиками. Тем не менее, предпринимателей, готовых инвестировать в развитие бизнеса и построение сетевого формата, встретить можно все чаще и чаще.

Начиная с малого

Многих может вдохновить пример владельца компании «Интерторг» Мушвига Абдуллаева, который в нулевые годы, еще до массированного десанта федеральных игроков, сумел вырастить в Петербурге свой торговый бизнес из нескольких десятков магазинов «Семья». Позже этот успех был развит, и теперь «Интерторг» с брендами «Семья» и «Спар» входит в десятку крупнейших сетей в стране. Однако агрессивные действия сетевых гигантов на много лет заморозили развитие продуктового формата местных игроков. Теперь же у них появляется возможность поднять голову.

Рост независимой розницы замечают петербургские дистрибуторы: «На наших базах представителей таких сетей стало больше. Обычно сами приезжают, забирают, мы им не поставляем. Делают ежедневные небольшие закупки, поэтому качество у них даже лучше, чем у крупных сетей, я думаю» – говорит Эльчин Ахмедов, владелец оптовой торговой фирмы ООО «Айбарус», специализирующейся на овощах и фруктах.

При этом как таковых сетей – в привычном специалистам отрасли смысле – среди новых магазинов немного. Говорить о централизованной системе закупок, едином менеджменте и маркетинге могут лишь единицы. Но стратегий развития у участников продуктового рынка – петербуржцев, желающих вкладываться в расширение бизнеса – несколько.

Первый – у ООО «47 регион» и ООО «Зонт» с широкими сетями маленьких продуктовых магазинов в небольших дачных поселках Ленобласти. Второй – формат «Продукты 24» площадью до 100 кв. м в новых жилых комплексах, которого придерживается ООО «Удача». Ассортимент небольшой, цены – чуть выше, чем в условных «Пятерочках». Пока магазин выигрывает за счет того, что одним из первых открывается на новых жилых территориях, куда еще не добрались федералы, однако неизвестно, как долго он будет обходиться без конкурентов. Зафар Мирджафаров, владелец недавно зарегистрированного ООО «Удача», в разговоре с «Фонтанкой» не пытался заразить оптимизмом коллег по рынку. Его компания «Евросервис», созданная в мае 2018 года, за год принесла бизнесмену прибыль всего в 467 тысяч рублей – у сети было три магазина в новых ЖК.

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Со своим колоритом

На рынке говорят, что у азербайджанцев нет конкуренции в своем узком сегменте маленьких магазинов у дома. «У них такой бизнес – не совсем правильный. Они ищут лазейки, – скептично говорит один из петербургских предпринимателей, занимающихся развитием независимой сетевой розницы. – Вот есть, например, закон о продаже алкоголя. Бизнес у некоторых становится рентабельным, только если они будут работать в ночное время – допустим, продавать тот же алкоголь». Тем не менее, далеко не все специалисты отрасли согласны с таким, на их взгляд, устаревшим стереотипом: когда речь идет об одном магазине, на небольшие нарушения еще можно пойти. Но когда ты вкладываешь большие деньги в построение сети, не важно, откуда ты родом – риски уже не оправданы.

«Одиночные продуктовые магазины – это прошлый век, – говорит Шахрияр Талыбханлы, владелец сети универсамов «Лето». – На мой взгляд, им осталось 4-5 лет. Единственный вариант – делать свой дизайн, реформироваться и переходить на новый формат».

К примеру, расширение сети «Вместе» – это результат объединения усилий двух ранее независимых сеток. Одна из компаний-партнеров – ООО «Лиман» – принадлежит бизнесмену азербайджанского происхождения Эльхану Исраилову. «Лиман» на рынке с 2009 года, в 2018-м его выручка составила 141,5 млн рублей. Второй партнер – ООО «Продмаг», которым владеет Шукур Алиев, была зарегистрирована в 2017-м. Главная идея объединения в том, чтобы закупать товары оптом по более низким ценам.

На двоих у этих фирм – действующие лицензии на торговлю алкогольными напитками в 20 точках городах, еще три лицензии в августе получила ООО «Универсам Вместе», созданное в январе специально под новый формат. У большинства магазинов – общий бренд, дизайн помещений, а также программы лояльности со скидочными картами. Налицо все характерные признаки торговой сети. Внутри выкладка, оборудование, освещение и ассортимент не уступают условным «Дикси» и «Пятерочке».

Сам Шахрияр в розничном бизнесе уже несколько лет. Недавно у его сети универсамов «Лето» открылся пятый магазин – на улице Рубинштейна. «До этого я несколько лет занимался только инвестициями в ретейл, но из-за безалаберности партнеров решил, что пора брать дело в свои руки», – говорит Шахрияр.

Его первые магазины появились в 2017-м, до конца года у сети откроется еще две точки. Инвестиции в каждую сейчас составляют 2,5 млн, хотя на первых порах на их открытие требовалось по 4. Площадь точек – от 70 до 150 м2, но в будущем владелец сети хочет сосредоточиться на более крупном формате и попробовать открыть алко-бутик. Бизнесмен уверяет, что конкурировать с крупными сетями ему удается за счет широкого ассортимента алкогольной продукции по невысоким ценам – Шахрияр делает закупки напрямую у производителей.

«Очень многое зависит от выбора помещения. У меня, например, есть неприметное место на Итальянской, где ходят одни туристы. По выручке с квадрата оно самое успешное, при этом в магазине на Маяковской, где аренда помещения стоит в четыре раза выше, я не могу достичь выручки и в 700 рублей в день с квадратного метра», – рассказывает Шахрияр.

Остальные новые конкуренты «пятерочек» и «дикси» не спешат раскрывать свои дальнейшие планы журналистам. «Фонтанка» связалась с представителями ООО «Универсам Вместе», однако разговаривать с журналистами они не стали, объяснив, что владелец бизнеса, Шукур Алиев, в отпуске до октября. В учредительных документах ООО «Зонт» нет никаких контактных телефонов. Судя по количеству полученных лицензий на торговлю алкоголем (каждая из них рассчитана лишь на одну конкретную точку), у этой компании уже 10 магазинов.

Рекордсменом по числу таких лицензий может оказаться ООО «47 регион» – 32 штуки. У владельца компании Ксении Кадровой за минувший год появилось еще две фирмы, которые могут управлять еще девятью магазинами. Тем не менее, связаться с ней никак не получается.

Если владельцы сетевых магазинов и говорят с журналистами, то зачастую только на условиях анонимности. По оценкам одного из них, открытие магазина формата «у дома» может обойтись в 4-5 млн рублей, для дальнейшего существования ему необходима выручка в 1 тысячу рублей с кв. м в день. А для работы в сетевом формате, который позволяет экономить на закупках и логистике, нужно иметь минимум 3-5 точек уже на старте. Главная сложность – с арендой помещений. Еще недавно если хорошие места и появлялись, то чаще всего они приносили прибыль лишь временно: через 2-3 месяца рядом оказывается еще один магазин федеральной сети, и точка становилась нерентабельной.

Оценивают конкуренты

Петербургские арендодатели торговых помещений отмечают, что предпосылки для роста независимой розницы теперь действительно есть. «Крупные игроки в предыдущие годы очень сильно конкурировали за помещения, и у маленького торговца не было никаких шансов получить качественную точку, – говорит Артем Гудченко, управляющий партнер инвестиционного фонда ADASTRA Management. – Сейчас же развитие крупных сетей заметно замедлилось. Становятся доступными действительно хорошие места, занять которые владельцы «Продуктов 24» раньше не могли и мечтать из-за агрессивной политики федеральных игроков».

По мнению уже существующих традиционных крупных сетей, выходить на розничный рынок Петербурга для небольших предпринимателей сегодня бессмысленно. «С нами у них нет никакой конкуренции, – рассказывает генеральный директор и совладелец ООО «Торговый дом Реалъ» Александр Мышинский. – Цены у мелкой розницы будут выше, чем у федералов. Единственный вариант – закупаться на оптовых рынках – но в этом случае нужны финансовые вложения».

«На мой взгляд, продуктовая тема закончена, и туда незачем лезть, если ты собираешься законно работать», – считает Александр Мышинский. Игроки независимого рынка добавляют: из-за «захвата» Петербурга федералами, рост независимой торговли без государственной поддержки – сниженной процентной ставки для малого бизнеса, субсидий и гарантий – невозможен.

Единственный способ достичь успеха – найти команду опытных сотрудников, которые знают, как работать с дистрибуторами, и могут следить за потребительским спросом. «Кто знает – ищет вариант, с кем можно объединиться, чтобы делать общие крупные закупки по сниженным ценам. Обязательно нужно иметь одного-двух стратегических партнеров», – добавляет один из владельцев независимой сети, пожелавший остаться анонимным.

Сам он с лета 2018 года наблюдает признаки роста популярности формата магазинов «у дома»: по его словам, традиционный спад количества посетителей в выходные, сопровождавшийся ростом клиентов в крупных гипермаркетах, уже неактуален. «Мы лично уже запланировали выход на сеть в новых жилых комплексах, но долго подбирали помещения. Если придет какой-нибудь мелкий азербайджанский алкомаркет на сто квадратов – я его не боюсь. Но если мне предлагают помещение в 200-300 квадратов, и я знаю, что рядом есть еще одно в 500 – что идеально для сетевого магазина, то это помещение я никогда не возьму, даже если там будет дом на тысячу человек. Обязательно придет какой-то крупный федеральный игрок, который сделает так, что я там просто буду выживать. Но до конца года мы откроем две новых точки».

Кроме того, на петербургском рынке независимого ретейла становится все больше магазинов под брендом «Фасоль» – франчайзинговой сети, которую в 2017 году запустила Metro Cash&Carry. Это еще один вариант для мелких предпринимателей, желающих инвестировать в продуктовый ретейл. В пресс-службе компании «Фонтанке» рассказали, что в городе уже действует около 70 магазинов, 30 из которых открылись за последний год. «Мы планируем активную экспансию в 2020 году, так как формат показывает себя успешно, наши франчайзи довольны. В течение следующего года планируем к открытию также около 30 магазинов», – подчеркнули в Metro Cash&Carry.

Елизавета Ивантей, специально для «Фонтанки.ру»