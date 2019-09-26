Умер космонавт Геннадий Манаков

Космонавт Геннадий Манаков, совершивший два космических полета, умер на 70-м году жизни. Об этом написал в четверг на своей странице в Twitter депутат Госдумы, космонавт Максим Сураев.

"Сегодня ушел из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память", – написал он.

Сегодня ушёл из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память! pic.twitter.com/9EGAyPZSMJ — Макс Сураев (@Msuraev) 26 сентября 2019 г.

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Манаков готовился по программе советского многоразового космического челнока "Буран", но она была свёрнута. Первый полет в космос у Манакова состоялся 1 августа 1990 года. Он был командиром экипажа корабля «Союз ТМ-10» по программе 7-й основной экспедиции (ЭО-7) на орбитальном комплексе «Мир» и программе советско-японского космического полёта.

Всего Манаков совершил два полета в космос. Налет составил почти 310 суток, время в открытом космосе — 12 часов 43 минуты. Манаков является Героем Советского Союза.