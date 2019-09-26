Ювелирный подземный девелопмент (часть 1)

Выбирая недвижимость, современные покупатели оценивает надежность девелопера по ряду критериев, в том числе и по динамике строительства его объектов.

LEGENDA Intelligent Development

Кто-то периодически приезжает к строительной площадке, а кто-то смотрит трансляции с веб-камер, чтобы оценить, как продвигается строительство. Если дом «растет» – значит, работа идет, и доверие к застройщику выше. Но если дома из-за забора по прошествии какого-то времени не видно, у внешних наблюдателей может возникнуть ощущение, что «что-то очень долго», а вслед за этим субъективной оценкой начинают появляться волнения. С точки зрения несведущего в строительстве человека такая цепочка рассуждений кажется логичной, однако делать поспешные выводы не стоит.

Для LEGENDA, реализующей проекты в Петербурге, длительный нулевой цикл (именно так на профессиональном языке называется начальный «подземный» этап строительства) наоборот, показатель качественной работы. Ведь чтобы у дома был надежный фундамент, в прямом и переносном смысле этого понятия, необходима огромная подготовительная работа. Эта работа начинается с важного этапа многочисленных изысканий, исследований, прохождения экспертиз. Все эти невидимые внешнему наблюдателю действия – это уже часть строительного процесса, и длиться он может до нескольких месяцев, оставаясь невидимым для непрофессионального наблюдателя.

Следующий этап – подземные работы. Из-за забора его, конечно, тоже не увидишь, но строительная площадка заметно оживает, работает техника, льется бетон, начинается активное движение транспорта. Вы удивитесь, насколько этот этап по своей технологии, длительности и другим особенностям отличается от одного объекта к другому. На примере реализуемых компанией проектов, мы расскажем, с какими трудностями на «подземном» этапе может, порой совершенно неожиданно, столкнуться девелопер, и как с ними справиться. А начнем с проекта «LEGENDA Героев».

«LEGENDA Героев»

«LEGENDA Героев» – жилой smart-комплекс, реализуемый в Южно-Приморской части Петербурга рядом с побережьем Финского залива. Как и во всех своих домах, в этом проекте запроектирован подземный паркинг, в данном случае – двухуровневый. Наличие подземного паркинга – это не просто часть продукта LEGENDA, это еще и реализация важной социальной функции – транспортной разгрузки внутриквартальных проездов и освобождение дворов от припаркованных автомобилей. Для петербургского девелопера возведение подземного паркинга – это всегда неизведанное приключение.

Расположение комплекса рядом с водой предполагает прекрасные виды из окон, наличие подземного паркинга – закрытые дворы без машин и свободные проезды. Разве не прекрасная картинка в представлении покупателя? Конечно! Девелопер же смотрит на все эти решения совершенно с другого ракурса – через технологии реализации этой красивой задумки.

В случае с «LEGENDA Героев» близость залива не могла не сказаться на особенностях грунтов, которые значительно усложнили жизнь строителей на подземном цикле работ. Обилие подземных вод, глинистые почвы, подземные валуны – с такими «сюрпризами» девелопер столкнулся на этапе откопки котлована. Из-за сложных геологических условий, которые было невозможно предусмотреть, спрогнозировать абсолютно точный срок реализации нулевого цикла до начала строительных работ оказалось практически невозможно.

Стоит отметить, что Петербург в принципе славится слабыми неоднородными грунтами, и многие ответственные девелоперы уже на этапе выполнения работ вынуждены пересматривать сроки согласно выбранному проектному решению. Тем не менее, эксперты отмечают, что далеко не все застройщики так тщательно подходят к данному вопросу. Стремясь минимизировать издержки и не желая затягивать строительный процесс, такие компании при проектировании объектов не учитывают качество грунтов, а в результате уже жители сталкиваются с серьезными неприятностями. Эксперты в сфере строительства знают, что в некоторых локациях вполне нормальна ситуация, когда денежные и временные затраты, отводимые на нулевой цикл строительства, могут быть соразмерны стоимости и срокам строительства самого здания.

При устройстве шпунтового ограждения котлована строители «LEGENDA Героев» наткнулись на многочисленные валуны, которые залегали на глубине нескольких метров. Для решения данной проблемы компания кропотливо «обходила» валуны шпунтом. Кстати, самый большой выполненный «крюк» составил порядка 10 метров. В дальнейшем уже при откопке котлована булыжники либо дробили, либо вынимали специальной тяжелой техникой.

LEGENDA Intelligent Development

Для обеспечения всех качественных характеристик конструктива smart-комплекса застройщик предпринял еще ряд мер на этапе выполнения подземных работ. Так, после приемки готового шпунтового ограждения проектировщики добавили еще 25 анкеров для дополнительного укрепления котлована. Также проектом предусмотрена высокая частота свайного поля – только под одним корпусом устроено около 200 свай длиной 19–22 метра.

LEGENDA Intelligent Development

Таким образом, в проекте «LEGENDA Героев» компании пришлось одержать немало побед в борьбе со сложными особенностями петербургских грунтов.

Стоимость нулевого цикла домов LEGENDA, в каждом из которых предусмотрен подземный паркинг, в среднем составляет от 20 до 40% в структуре затрат на строительство всего объекта. Для сравнения, нулевой цикл дома без поземного паркинга, строящегося в обычных условиях, составляет в среднем до 15%. По опыту реализации проектов компания выделяет на подземный этап до 40% от общего срока строительства проекта.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Героев – застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya.