Хостелы приготовились к выселению. Смольный все-таки не спасет гостиницы в жилых домах от закрытия

Слова чиновников о готовности перевести более 300 мини-отелей в нежилой фонд обнадежили участников рынка. Как оказалось, напрасно. С 1 октября они лишатся права оказывать гостиничные услуги.

Сергей Коньков/Коммерсантъ

Спустя полгода коллективных обсуждений власти Северной столицы так и не придумали, как легализовать номерной фонд, попадающий под закрытие из-за «закона Хованской». Чиновники пеняют на самих хостельеров: те не торопятся собирать пакеты документов и получать заведомые отказы, а раз причины неуспеха доподлинно не известны, то и не слишком понятно, как помогать. Тем временем владельцы мини-отелей спешно снимают вывески и звезды и превращаются в квартиры с покомнатной арендой.

Уже на следующей неделе, 1 октября, вступят в силу поправки в Жилищный кодекс, которые ставят вне закона оказание гостиничных услуг в жилых помещениях. Поправки известны как «закон Хованской». Сообщение о том, что смертный приговор для части объектов может быть отменен или хотя бы отсрочен, появилось в конце прошлой недели на сайте Смольного.

«По информации комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга совместно с НП «Лига хостелов» в рамках Штаба по снижению административных барьеров проводится работа по оказанию содействия в переводе жилого помещения в нежилое 308 средств размещения на 3 тысячи номеров», – говорилось в пресс-релизе по итогам совещания по развитию гостиничной инфраструктуры у вице-губернатора Олега Маркова. При этом чиновники признавали, что помочь всем не в силах. У 44 хостелов на 770 номеров нет «технической возможности» перевести жилое помещение в нежилое, указывалось в сообщении.

Заявление чиновников обнадежило владельцев мини-отелей и вызвало желание узнать, по какому принципу были отобраны 300 счастливчиков. Общее количество гостиниц в жилом фонде, которым придется закрыться 1 октября, участники рынка ранее оценивали в 1500.

Реклама



В комитете имущественных отношений, который указывался в пресс-релизе как источник информации, от благородной миссии по спасению хостелов открестились: переводом из жилого в нежилой фонд занимаются районные администрации, напомнили в ведомстве. Но и там не знают о содействии. Так, в Центральном районе перевели с начала года два объекта, ни один из которых не является хостелом. «Больше никто не обращался, может быть, ждут октября», – рассуждают в администрации. К властям Василеостровского района пока заявок тоже не поступало. Среди двух объектов, сменивших статус с начала года, гостиниц не было. В Петроградском районе не получали официальных заявок, но спрос на госуслугу фиксируют. «Граждане часто обращаются с вопросами о порядке проведения данной процедуры», – пояснили в администрации. Правда, узнав о правилах перевода, потенциальные заявители исчезают. «Отсутствие обращений по данному вопросу может быть обусловлено сложностью выполнения требований», – отметили в пресс-службе Петроградского района.

В НП «Лига хостелов» затруднились предположить, кто из участников рынка сможет получить содействие Смольного. В самом совещании по развитию гостиничной инфраструктуры представители ассоциации не участвовали, но на заседании рабочей группы накануне такой цифры не звучало.

В комитете по развитию туризма помогли пролить свет на математику рабочего совещания.

По словам заместителя главы ведомства Наны Гвичии, 308 малых гостиниц — это те, кто потенциально мог бы получить помощь. Всего, по оценкам Смольного, в городе около трех с половиной сотен официальных отелей в жилом фонде — то есть тех, кто прошел классификацию накануне Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу. Чиновники опросили их владельцев и пришли к выводу, что 44 объекта лишатся статуса гостиниц, поскольку собственники помещений переводить их в нежилой фонд даже не планируют.

«Работа по оказанию содействия» остальным ведется уже больше года. Она заключается в том, что комитет по развитию туризма готов принимать у участников рынка пакеты документов, передавать их в районные администрации и отслеживать ход рассмотрения. По словам Наны Гвичии поступило 14 заявок. «Большинство тех, кто обратился, мы перевели», – сказала она, но точную цифру назвать затруднилась.

По словам Алены Еновой, руководителя петербургского отделения НП «Лига хостелов», статус нежилого помещения в 2018 году получили пять гостиниц, в 2019-м — шесть. Ранее участники рынка объясняли свою низкую активность тем, что по действующим правилам перевести помещение в нежилой фонд они все равно не смогут.

К примеру, закон требует, чтобы у нежилого помещения был отдельный вход. Если оно находится на втором этаже, то помещения под ними тоже должны быть нежилыми. Но большинство хостелов в жилом фонде находятся в расселенных коммуналках и располагаются на втором этаже и выше. Как быть в таком случае неясно: петербургские власти крайне неохотно согласовывают даже минимальные перепланировки в историческом фонде, тем более прорубание новой двери.

Реклама





В комитете по развитию туризма готовы вмешаться в ситуацию, но чтобы решать проблему, нужно знать, в чем она заключается. По словам Наны Гвичии, Смольный запросил у рынка консолидированную информацию о причинах отказа, но не получил таких данных.

Подход Смольного поставил участников рынка в тупик. «Сбор пакета документов — это время и деньги. Если и так очевидно, что по действующим правилам мы получим отказ, то нет смысла тратить их зря», – комментирует вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова. Также участники рынка говорят о некоем «негласном моратории», когда чиновники не дают прямой отказ, но отказываются рассматривать документы по формальным основаниям — из-за неразборчивой подписи или печати.

В Смольном предлагают владельцам мини-отелей альтернативу. Город составил список из 44 принадлежащих ему нежилых помещений, которые готов сдавать для размещения хостелов, рассказали в ведомстве. КИО уже разыграл на торгах 18 таких помещений (из них 7 в 2019 году), до конца года пройдет еще 4 аукциона. Но, по словам участников рынка, предложенные городом объекты не всегда интересны с точки зрения локации, да и не помогут вернуть инвестиции, уже вложенные в обустройство хостелов в жилых домах.

В КИО призывают хостельеров не терять надежды. «Сейчас совместно с НП «Лига хостелов» мы анализируем возможность выхода с законодательной инициативой, направленной на внесение изменений в Жилищный кодекс в части упрощения действующей процедуры перевода помещений», – рассказали в КИО. Правда, суть изменений в ведомстве прокомментировать отказались, сославшись на то, что проработка идеи находится в самой начальной стадии. В НП «Лига хостелов» тоже не смогли развить мысль.

Закон о туристическом жилье Минэкономразвития, на который возлагали надежды участники рынка, пока не сдвинулся с места, говорит Тамара Буйлова. Пока хостельеры заняли выжидательную позицию. Часть из них приостановит работу на время низкого сезона, часть отзовет классификацию и переформатируется под квартиры, которые сдаются покомнатно. Другие на свой страх и риск продолжат работу в прежнем формате и проверят, как фактически будет исполняться «закон Хованской». «Но ситуация, конечно, аховая. Мы не знаем, что на самом деле произойдет и с чем придем к сезону который начнется в весной 2020 года», – говорит она.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»