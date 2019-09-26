Широко встал. Выезд с Рубинштейна на Невский перекрыл Audi Q7 с «семёрками»

Водитель полноразмерного кроссовера Audi Q7 с «красивым» номером привольно расположился на Невском проспекте, создав немалые проблемы автомобилистам, выезжающим с улицы Рубинштейна.

Автомобиль, стоящий посреди перекрёстка, заметил читатель «Фонтанки» Александр. Куда отправился водитель – в «Макдоналдс» или, может быть, в расположенный напротив итальянский ресторан, – неизвестно, ясно только, что это не секундная остановка ради посадки/высадки пассажира: за рулём никого нет.

Оставляем номер автомобиля открытым для того, чтобы облегчить дорожной полиции поиски нарушителя.

Реклама



По данным «Фонтанки», 500-сильная «Ауди» 2011 года выпуска зарегистрирована на 42-летнего петербуржца, занимающегося бизнесом; среди его проектов – и строительство, и юридическая фирма, и торговля косметикой. Машину, по нашей информации, он купил в этом году и переставил на неё приметный номер с семёрками, который прежде был у него на «Мерседесе».

Мужчина не стесняется нарушать ПДД. Только в этом году, по сведениям «Фонтанки», за ним числится более десятка нарушений, в основном на этой «Ауди», а в прошлом году – свыше 30, большая часть на «КИА Рио».