Международные резервы России вновь растут

Международные резервы России за неделю, закончившуюся 20 сентября, увеличились на $1,4 млрд, или на 0,3%, — до $532,6 млрд, сообщает пресс-служба Банка России.

«Объем международных резервов по состоянию на 20 сентября составил 532,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 1,4 млрд долларов США, или на 0,3%», — говорится в сообщении.

Увеличение произошло в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки, объяснили в ЦБ.

Раннее международные резервы снизились на $1,5 млрд.

В сентябре недельный показатель международных резервов впервые с мая 2013 года преодолел отметку $530 млрд: за неделю, закончившуюся 30 августа, они выросли до $533,5 млрд.