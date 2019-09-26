Сбербанк намерен банкротить «Метрострой»

ПАО «Сбербанк» намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Метрострой» банкротом. Раньше банкротить компанию пыталась налоговая.

Сообщение о намерении ПАО «Сбербанк» опубликовано 26 сентября на портале «Федресурс». Получить оперативный комментарий у банка или метростроительной компании пока не удалось.

Напомним, в январе банкротный иск к «Метрострою» подала налоговая, однако тогда это была техническая процедура, призванная позволить сторонам подписать мировое соглашение в суде и рассрочить платеж предприятия. Производство по делу было прекращено 22 февраля.

Напомним, 5 сентября прямо в ходе торжественной церемонии глава города Александр Беглов принял решение не открывать три новые станции фиолетовой линии метро, которые строил «Метрострой, из-за их неготовности к нештатным ситуациям. В Смольном обещали открыть их в сентябре.