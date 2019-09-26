Сбербанк намерен банкротить «Метрострой»
ПАО «Сбербанк» намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Метрострой» банкротом. Раньше банкротить компанию пыталась налоговая.
Сообщение о намерении ПАО «Сбербанк» опубликовано 26 сентября на портале «Федресурс». Получить оперативный комментарий у банка или метростроительной компании пока не удалось.
Напомним, в январе банкротный иск к «Метрострою» подала налоговая, однако тогда это была техническая процедура, призванная позволить сторонам подписать мировое соглашение в суде и рассрочить платеж предприятия. Производство по делу было прекращено 22 февраля.
Напомним, 5 сентября прямо в ходе торжественной церемонии глава города Александр Беглов принял решение не открывать три новые станции фиолетовой линии метро, которые строил «Метрострой, из-за их неготовности к нештатным ситуациям. В Смольном обещали открыть их в сентябре.
Справка:
Проблемы «Метростроя» проявились во второй половине 2018 года: стало известно, что он срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы рабочим. Ситуация поменялась, лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ. 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней Смольный отказался от идеи расторжения контрактов. К апрелю компании выделили дополнительное авансирование и дали время.