Генконсульство РФ в Стамбуле: Россияне не пострадали при землетрясении

Российские граждане не пострадали в результате землетрясения, которое произошло в четверг в крупнейшем турецком городе Стамбуле. Об этом говорится в распространенном заявлении генконсульства РФ в Стамбуле.

"Данных о пострадавших от землетрясения россиянах не поступало, генконсульство России в Стамбуле работает в нормальном режиме", – отмечается в коммюнике.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), в 13:59 по местному времени (совпадает с московским) в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился на глубине 6,99 км в центральной части Мраморного моря к югу от Силиври. В течение часа последовало около 30 повторных толчков. Толчки почувствовали жители Стамбула и прилегающих к Мраморному морю провинций. Зафиксированы трещины на фасадах отдельных ветхих сооружений в ряде районов города. В качестве предупредительной меры временно отменены занятия в начальных и средних школах. Жителям аварийных домов рекомендовано их покинуть.