«Победа гражданского общества». Суд вернул свободу фигуранту «московского дела» Алексею Миняйло

Басманный райсуд Москвы не увидел уголовного состава в деле обвиняемого в участии в массовых беспорядках волонтёра штаба Любови Соболь. Алексея Миняйло освободили из-под ареста.

Ходатайство о продлении меры пресечения Миняйло Басманный суд рассмотрел 26 сентября. Следователь указал, что доказательства его преступления получены, но обстоятельства изменились, поэтому меру в виде заключения под стражу можно смягчить. Для Миняйло он попросил домашний арест.

Представитель прокуратуры оснований для строгой изоляции также не увидел: он попросил назначить любую меру, кроме пребывания в СИЗО.

«Я удивлен и, честно говоря, тронут позицией прокуратуры», – цитирует Миняйло «Медиазона». Вину он не признаёт, утверждая, что весь день 27 июля провел в Хамовническом районном суде, куда была доставлена Любовь Соболь.

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«Вы федеральный судья, у вас есть власть. Я взываю к вашей совести. Я надеюсь, что когда вы выйдете из совещательной комнаты, вы сможете прочитать приговор громко, честно и чтобы никому не было стыдно», – напутствовал он судью перед его уходом в совещательную комнату и не был разочарован.

Судья Артур Карпов заявил, что в материалах дела нет признаков массовых беспорядков, а действия обвиняемого тянут разве что на административный состав. Таким образом, оснований для лишения свободы нет, Миняйло должен быть освобождён в зале суда.

«Это всё огромная победа гражданского общества», – признал получивший свободу волонтёр, выходя из клетки.

Миняйло находился в изоляторе со 2 августа. По версии следствия, он был одним из участников несанкционированного митинга в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, который прошёл в столице 27 июля и лёг в основу уголовного дела по статье 212 УК. За массовые беспорядки, дополненные насилием в отношении представителей власти, к колонии уже приговорены Данила Беглец и Иван Подкопаев.

Реальный срок получил Константин Котов. 3,5 года общего режима за вывихнутое плечо росгвардейца назначили Павлу Устинову. Отменить ему реальное наказание попросила Генпрокуратура. С некоторых фигурантов обвинения сняли.