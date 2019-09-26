Эрмитаж ввел для посетителей раздельный сбор мусора

Государственный Эрмитаж сделал шаг «к экологической сознательности и ответственности», – сообщает 26 сентября официальный аккаунт музея в социальных сетях. Музей установил специальные баки, в которых разделены отделения для пластика и прочих отходов. Они появились в Большом дворе Зимнего дворца, внутри музея в галерее Растрелли и на входе в Главный штаб.

Итоги конкурса на поставку урн для раздельного сбора мусора для нужд Государственного Эрмитажа, согласно сайту «Госзакупки», музей подвел в июле. Контракт на сумму в 706 тысяч рублей был заключен с ООО «Служба коммунального сервиса». На эти деньги было закуплено 24 пристенные урны и 10 уличных.