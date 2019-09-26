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26.09.2019 18:04
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ФАРМАКОР ПРОДАКШН стал компанией года – производителем БАД 2019

ФАРМАКОР ПРОДАКШН стал компанией года – производителем БАД 2019

фото предоставлено компанией «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»

ФАРМАКОР ПРОДАКШН стал лауреатом международной фармпремии "Зеленый крест" в категории «компания года» в номинации «отечественный производитель БАД 2019».

По версии премии "Зеленый крест" определяются лучшие, успешные и эффективные аптечные сети, фармацевтические компании, дистрибьюторы, профессиональные СМИ, фармацевтические бренды. В выборе победителей премии традиционно участвуют эксперты, представляющие аптечные сети, руководители фармацевтических, дистрибьюторских и аналитических компаний, СМИ, образовательных учреждений, профессиональных ассоциаций и объединений.

«Год назад Зеленым крестом был отмечен наш комплекс «Витаморс Иммуно» в номинации «Средства для профилактики и лечения сезонных заболеваний», – отметил Александр Корзун, генеральный директор ФАРМАКОР ПРОДАКШН. – В этом году, когда компании исполняется 21 год со дня основания, особенно приятно получить награду в категории «Компания года – отечественный производитель БАД». Рады, что эксперты оценили динамику развития компании, значительное расширение продуктового портфеля, качество и востребованность наших брендов на рынке».

Александр Корзун, генеральный директор ФАРМАКОР ПРОДАКШН/ фото предоставлено компанией «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»
Александр Корзун, генеральный директор ФАРМАКОР ПРОДАКШН/ фото предоставлено компанией «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»

«ФАРМАКОР ПРОДАКШН» - фармацевтическое производство полного цикла в соответствии со стандартами GMP лекарственных средств, биологически активных добавок, космецевтики, специального питания и санитарно-гигиенических средств с головным офисом и производственными площадками в Санкт-Петербурге (GMP – 0119-000321/18, ГОСТ Р 52249-2009 (GMP)). Широкий ассортимент БАД «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» охватывает большинство потребностей современного человека. 90% позиций лекарственных средств, производимых компанией, входят в перечень ЖНВЛП. «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» оказывает услуги по контрактному производству, в том числе, и под СТМ, сотрудничает с ведущими европейскими фармацевтическими компаниями.

 

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      фото предоставлено компанией «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»
      26.09.2019 18:04

      ФАРМАКОР ПРОДАКШН стал компанией года – производителем БАД 2019

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