Петербуржцы смогут улететь в Вену дешевле. «Дочка» Ryanair запускает рейсы из Лаппеенранты в столицу Австрии

Аэропорт Лаппеенранты заключил соглашение с авиакомпанией Laudamotion о запуске рейса в Вену. Об этом 26 сентбря сообщили в представительстве финского города.

Маршрут в столицу Австрии откроется в марте 2020 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю в течение летнего сезона.

По словам директора аэропорта Лаппеенранты Эйи Йоро, Вена — «недостаточно обслуживаемое направление в Петербурге», поэтому финны рассчитывают и на российских туристов. Сообщается, что в честь открытия нового направления билеты в одну сторону будут стоить от 20 евро.

Сейчас из Петербурга в Вену можно улететь прямым рейсом «Аэрофлота». Маршрут с пересадкой предлагают Finnair (через Хельсинки), «Белавиа» (через Минск), Utair (через Москву), AirBaltic (через Ригу), Lufthansa (через Мюнхен), Brussels Airlines (через Брюссель), Swiss (через Цюрих), KLM (через Амстердам), LOT (через Варшаву), Air France (через Париж). Цены стартуют от 17 тыс. рублей. Впрочем, Пулково тоже намерен привлечь лоукостеры – на днях оператор петербургского аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» раскрыл список стран, для полетов в которые запросил у федерального правительства «седьмую степень свободы воздуха».

Laudamotion – крупнейшая бюджетная авиакомпания Австрии. Её акции в конце 2018 года выкупил ирландский лоукостер Ryanair. Раньше она принадлежала ныне покойному австрийскому гонщику «Формулы 1» Ники Лауда. Среди направлений Laudamotion есть также Хельсинки и Таллин.

We love summer! ?? 17 NEW routes from Vienna make the sunny season even better! Dubrovnik, Malta and many more top destinations are awaiting you! Book your ticket now and discover new stunning places in summer 2020! ??https://t.co/GX162u3cZo#flylauda #newroutes #summer2020 pic.twitter.com/x3bZEO1OGZ