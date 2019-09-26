Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+9°C
/ Завтра: +10
$ 64.29р
70.38р
17:18 26.09.2019
Расширенный поиск

Финляндия
26.09.2019 16:10
Печать

Петербуржцы смогут улететь в Вену дешевле. «Дочка» Ryanair запускает рейсы из Лаппеенранты в столицу Австрии

Аэропорт Лаппеенранты заключил соглашение с авиакомпанией Laudamotion о запуске рейса в Вену. Об этом 26 сентбря сообщили в представительстве финского города.

Маршрут в столицу Австрии откроется в марте 2020 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю в течение летнего сезона.

По словам директора аэропорта Лаппеенранты Эйи Йоро, Вена — «недостаточно обслуживаемое направление в Петербурге», поэтому финны рассчитывают и на российских туристов. Сообщается, что в честь открытия нового направления билеты в одну сторону будут стоить от 20 евро.

Сейчас из Петербурга в Вену можно улететь прямым рейсом «Аэрофлота». Маршрут с пересадкой предлагают Finnair (через Хельсинки), «Белавиа» (через Минск), Utair (через Москву), AirBaltic (через Ригу), Lufthansa (через Мюнхен), Brussels Airlines (через Брюссель), Swiss (через Цюрих), KLM (через Амстердам), LOT (через Варшаву), Air France (через Париж). Цены стартуют от 17 тыс. рублей. Впрочем, Пулково тоже намерен привлечь лоукостеры – на днях оператор петербургского аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» раскрыл список стран, для полетов в которые запросил у федерального правительства «седьмую степень свободы воздуха».

Реклама

Laudamotion – крупнейшая бюджетная авиакомпания Австрии. Её акции в конце 2018 года выкупил ирландский лоукостер Ryanair. Раньше она принадлежала ныне покойному австрийскому гонщику «Формулы 1» Ники Лауда. Среди направлений Laudamotion есть также Хельсинки и Таллин.

Ryanair выполняет рейсы из Лаппеенранты в Милан (Бергамо), Берлин, Салоники, Афины, маршрут в Будапешт открывается в октябре. По прогнозам, уже к концу текущего года рост пассажиропотока в аэропорту приграничного финского города составит 300%.


© Фонтанка.Ру

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Компания "Гарант"
      26.09.2019 13:48

      ГАРАНТ представил инновационную линейку ГАРАНТ-LegalTech на конференции Legal AI

      19 сентября в Москве при партнерстве компании "Гарант" состоялась ведущая российская конференция по применению технологий искусственного интеллекта в юридической практике Legal AI.
      ПСК
      26.09.2019 12:43

      Апарт-комплекс Like от ПСК получил милицейский адрес

      Апарт-комплексу Like официально присвоен адрес: ул. Политехническая, д. 6, стр. 1. Скоро на здании появятся соответствующие таблички, которые готовит отдел дизайна ГК «ПСК».
      ПСК
      26.09.2019 12:27

      В комплексе Like идут просмотры апартаментов

      Апарт-комплексе Like от ГК «ПСК» возле метро «Площадь Мужества» готовится к вводу в эксплуатацию. Внутренняя инфраструктура комплекса готова, благоустройство завершено и уже проводятся просмотры апартаментов.
      АО "Солид Банк"
      26.09.2019 09:00

      «Солид Банк» предлагает собственникам бизнеса кредит «Премиум» на любые цели от 9,99% годовых

      Собственники бизнеса, учредители компании или индивидуальные предприниматели, которым необходим кредит на цели, не связанные с бизнесом, могут воспользоваться специальной программой потребительского кредитования «Премиум» от «Солид Банка» по привлекательной ставке от 9,99%*.
      Компания "ПСК"
      25.09.2019 18:20

      ГК «ПСК»: Start строго по графику

      Cтроительство апарт-комплекса Start на пр-те Энгельса идёт строго по графику. Работы начались летом этого года и ведутся во всех трёх секциях проекта.
      pixabay.com
      25.09.2019 17:35

      Becar одержала победу в двух номинациях премии PROESTATE&TOBY Awards 2019

      Becar победила сразу в двух номинациях профессиональной премии в области недвижимости PROESTATE&TOBY Awards 2019.
      Компания "ПСК"
      25.09.2019 17:27

      В ЖК «Славянка» идёт благоустройство территории

      Строительство ЖК «Славянки» от ГК «ПСК» завершено. Оба дома жилого комплекса подключены к городским электро- и теплосетям, и водопроводу. Благоустройство будет полностью завершено в течение месяца.
      Фото предоставлено ООО «Клиника пластической хирургии»
      25.09.2019 17:13

      Становимся моложе: фейслифтинг и блефаропластика

      Возрастные изменения — явление, с которым сталкивается каждая женщина, и порой в борьбе с таковыми одних косметических средств бывает недостаточно. Поэтому в игру вступают косметология и пластическая хирургия. Давайте разберемся.
      ГК «Эталон»
      25.09.2019 16:29

      Открыты продажи паркинга в ЖК «Морская звезда»

      Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Объект комфорт-класса, расположенный по адресу: ул. Оптиков, д. 37, строение 1, уже введен в эксплуатацию.
      shutterstock.com
      24.09.2019 18:00

      Романтическая пора в Пушкинском районе

      Одно из достоинств осеннего периода – яркие краски. Хотите застать золотую осень? Выезжайте в леса и парки. В череде дождливых и пасмурных дней ожидается прояснение.
      фото предоставлено радиостанцией «Эльдорадио»
      24.09.2019 17:23

      «Эльдорадио» открыло новый сезон уникальным прямым эфиром из Петропавловской крепости

      Впервые в истории утреннее шоу радиостанции «Эльдорадио» вышло в прямой эфир из самого сердца Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости, откуда начинался город.
      «Аквилон Инвест»
      24.09.2019 16:35

      ЖК «Promenade» на Московском проспекте аккредитован еще одним банком

      ПАО «Сбербанк» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Promenade», который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Адмиралтейском районе в двух минутах от станции метро «Фрунзенская».