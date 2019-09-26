У Стамбула произошло мощное землетрясение. СМИ сообщают о панике в городе

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Западной Турции, в 66 км от Стамбула, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Его очаг залегал на глубине 7 км.

Правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям АФАД в свою очередь информирует, что магнитуда землетрясения составила 5,8, а очаг залегал на глубине 7 км и располагался под дном Мраморного моря. Правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции также сообщило о нескольких афтершоках, последовавших за землетрясением. Магнитуда повторных толчков доходила до 4,1.

В течение получаса после землетрясения было зарегистрировано шесть афтершоков. Землетрясение вызвало панику, тысячи жителей города выбежали на улицы. Многие из них остаются там до сих пор, опасаясь новых сильных толчков., сообщают местные СМИ.

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АФАД и турецкое отделение Красного Полумесяца предупреждают, чтобы люди не входили в здания, на которых после землетрясения появились трещины или другие свидетельства повреждений. Это связано с тем, что многие строения в городе, по ряду оценок, либо старые, либо не соответствуют современным требованиям сейсмобезопасности.

Телеканал NTV сообщает, что сотрясения почвы ощущались в соседних со Стамбулом регионах, расположенных на линии геологического разлома, проходящего с востока на запад почти через всю территорию Северной Турции. Власти мобилизовали медицинские и спасательные службы для уточнения данных о разрушениях, возможных пострадавших и жертвах.

На данный момент информации о погибших или получивших серьезные травмы в результате землетрясения нет. Известно о разрушении верхней части минарета в одном из районов Стамбула. Также телеканалы демонстрируют кадры с жилыми зданиями, по фасадам которых пошли трещины. Власти до пятницы отменили занятия во всех школах Стамбула.