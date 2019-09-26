Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ширака

Президент России Владимир Путин направил супруге экс-президента Франции Жака Ширака Бернадетт телеграмму, в которой выразил свои соболезнования в связи с его кончиной. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

«В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — говорится в телеграмме.

Президент России подчеркнул, что именем Ширака связана целая эпоха в современной истории Франции, и попросил передать слова искреннего сочувствия всем членам его семьи, родным и близким.

«На посту президента республики Жак Ширак снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель, последовательно защищавший интересы своей страны», — отметил он.

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Путин также отметил, что всегда восхищался интеллектом экс-президента Франции, а также его умением принимать взвешенные решения даже в непростых ситуациях.

О том, что бывший президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни, ранее сообщил Le Parisien со ссылкой на семью политика.