Кокорин тренируется с «Зенитом-2»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин приступил к тренировкам в составе «Зенита-2». Об этом свидетельствует запись в инстаграме главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова. Сам Кокорин отметился в комментариях к этой фотографии.

Кокорин вышел на свободу по условно-досрочному освобождению во вторник, 17 сентября. За день до этого «Зенит» подписал с ним новый контракт до конца сезона-2019/20, по которому футболист получит 1,9 миллиона евро за вычетом налогов (по предыдущему соглашению годовой оклад составлял 4 миллиона евро).

20 сентября РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна. Он сможет быть зарегистрирован не раньше 22 января 2020 года.

8 октября 2018 года в Москве Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая 2019 года суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных – к полутора годам.